Strakkino inaugura un nuovo ristorante in città: "Il sogno? Esportare la focaccia al formaggio all'estero"

Ha inaugurato il secondo Strakkino. Dopo il successo ottenuto in via Porta degli Archi, il locale della focaccia al formaggio e della “Moreskina” ha da circa un mese una nuova location a Sestri Ponente.

“Una chicca, su due piani, incastonata nel frenetico via vai di via Sestri. Non vediamo l’ora di abbracciarvi con la stessa qualità di sempre, ma in una nuova location ancora più funzionale” raccontano i giovani gestori sui social. Un locale che non prepara soltanto la tipica focaccia di Recco, qui ribattezzata la Strakkino, ma anche le Moreskine, le Taskine e le Fokaccette ripiene di formaggio. Un’avventura che ha avuto inizio nel febbraio del 2014, quando quattro giovani amici uniti dalla passione della pallanuoto - Alessandro Di Somma, suo fratello Roman Di Somma, Arnaldo Deserti e Luigi Fasce - hanno deciso di inaugurare la prima sede di un progetto di catena che vuole valorizzare e perché no, anche esportare all’estero, la tradizione ligure.

Oggi, a distanza di quasi dieci anni, Strakkino ha inaugurato il suo nuovo store, aperto a pranzo, aperitivo e cena. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: mantenere un’alta qualità dei prodotti, garantire accoglienza e simpatia ai clienti e puntare sule tre formule eat in, away e delivery. Il prodotto di punta resta la Moreskina, una rivisitazione della focaccia genovese realizzata con una selezione di farine multicereali integrali e guarnita con diversi ingredienti: ad esempio c’è la Romana con stracchino, salsa di pomodoro, olive, capperi e origano oppure la Kikka, metà con ricotta di bufala, bresaola, rucola e grana e metà con mozzarella di bufala e prosciutto cotto Pernigotti.

Chi ama la focaccia al formaggio qui avrà l’imbarazzo della scelta, dato che potrà provarla in tantissime varianti: bianca, rossa, verde (al pesto), con cotto, crudo, verdure, bresaola, uova, tartufo, lardo, spada affumicato e molti altri ingredienti. Per un pranzo al volo può essere una bella idea ordinare la Taskina, calzoncino a mezzaluna, sempre con farina multicereale, cotto sul momento e farcito con gli stessi ingredienti di Moreskina e Strakkino.