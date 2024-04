Cinghiali tra le case, la denuncia: "Si intrufolano nei vialetti e non ci fanno passare"

Ci scrive il lettore V. F. per segnalarci la presenza di parecchi cinghiali nei pressi di via Torricelli, via Tanini e via del Borgo.

Siamo nel quartiere genovese di Borgoratti e i residenti sono costretti a convivere ormai da diverso tempo con "intere famiglie di cinghiali che nel torrente Sturla e con precisione sotto il ponte di via Tanini vivono e si riproducono indisturbati, anche perché dai palazzi soprastanti qualcuno getta da mangiare dalla finestra".

Gli ungulati percorrono spesso via Torricelli, causando pericolo soprattutto per i motociclisti, ma non è tutto. Il problema al momento più grave è che "i cinghiali, tra cui due enormi, oltre ad altri che scendono dal monte, si riversano a ogni ora anche nella parte pedonale di via del Borgo. La parte in questione è un viottolo molto stretto ed è l'unica via di accesso a parecchie abitazioni. Le persone che vi abitano subiscono il disagio di non poter uscire o rientrare a casa, a causa del timore di essere attaccati dai cinghiali che talvolta avendo anche i cuccioli ed essendo affamati diventano aggressivi".