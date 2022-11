Salsa barbecue: in Liguria c'è il produttore di una delle versioni migliori d'Italia

Tutti pazzi per la salsa barbecue: questo condimento, che anni fa si trovava solo nei fast food o nelle bracerie che prendevano spunto dalle realtà americane, ormai sta spopolando anche in Italia e si trova sugli scaffali di supermercati e nelle gastronomie di tutto il Paese. Imparando a conoscerla e ad amarla, sono tante le realtà che hanno iniziato a produrre anche versioni km zero e da agricoltura biologica, rilanciando la salsa barbecue in versione gourmet.

Il condimento, scuro e denso con il suo caratteristico sapore agrodolce e speziato, non è originario dell'Italia: nasce infatti negli Usa per conservare le carni attraverso l'affumicatura e la marinatura con sale ed erbe aromatiche.

Tra i produttori di eccellenza in Italia, per il portale enogastronomico Gambero Rosso, ce n'è anche uno ligure: tra le piccole aziende artigianali, aperte a un mercato più di nicchia rispetto alla grande distribuzione, viene citata al secondo posto La Baita & Galleano di Gazzo, frazione di Borghetto d'Arroscia, in provincia di Imperia.

Queste le parole di Gambero Rosso per descrivere il condimento prodotto nell'imperiese: "Filiera chiusa per questa salsa bbq classica, un po’ costruita ma molto efficace. È prodotta nell’alta collina alle spalle della Riviera dei Fiori, nel Ponente ligure, dall’azienda agricola La Baita & Galleano, specializzata in conserve liguri e di ricerca. Verdure, erbe aromatiche e olio evo (Agazàn), provengono dai terreni aziendali, coltivati in biologico. E pomodori non qualsiasi: i datterini e i cuore di bue. La trasformazione avviene dal fresco nel laboratorio interno. Aspetto classico: colore scuro e brillante, texture densa e gelatinosa. Stessa cosa il profilo aromatico; in sequenza: note dolci/acide, fumo (a breve con aroma affumicato naturale fatto in casa), aglio e spezie (soprattutto paprika, un’ottima paprika), pomodoro. Dolcezza rotonda (melassa, peperone e paprika dolce) e un piccante di zenzero e tabasco che solletica il palato. Leggero amaro a fine bocca".

La salsa viene venduta in un barattolo di vetro da 180 grammi a un prezzo che si colloca tra i 4,50 e i 5,70 euro.