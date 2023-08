È morto Toto Cutugno, cantante innamorato della Liguria: aveva una casa a Rapallo

È morto il celebre cantante Toto Cutugno. Il cantautore si è spento oggi - martedì 22 agosto - intorno alle 16 all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Aveva appena compiuto ottant'anni.

Sua l'intepretazione del brano "L'italiano", diventata un vero e proprio simbolo dell'Italia all'estero. Con oltre 100 milioni di copie vendute, si stima sia tra gli artisti musicali italiani di maggior successo. Ben quindici le partecipazioni al Festival di Sanremo, culminate in una vittoria col brano "Solo noi" e ben sei seconde posizioni. Nel 1990 ha vinto anche l'Eurovision Song Contest con il brano "Insieme: 1992".

Forse meno nota, invece, era la passione di Cutugno per la Liguria, tanto da spingerlo a comprare una casa a San Michele di Pagana, frazione di Rapallo. Da qui il cantante a volte faceva brevi video da condividere sui suoi social come questo, registrato nel 2019, in cui ringraziava i suoi fan per gli auguri di compleanno: