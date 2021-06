Le migliori gelaterie della Liguria: la classifica secondo GamberoRosso

Si può andare sui grandi classici diffusi in tutta Italia, o ancora sulle prelibatezze genovesi come la panera, o ancora su nuove sperimentazioni.

Gelato, che passione: inizia la stagione calda e sono tantissime le persone che non vedono l'ora di passare un po' di tempo all'aperto gustando un buon gelato, cono o coppetta, magari in riva al mare o in uno dei borghi del nostro bellissimo entroterra.

E che dire dei gusti: si può andare sui grandi classici diffusi in tutta Italia, o ancora sulle prelibatezze genovesi come la panera, o ancora su nuove sperimentazioni.

GamberoRosso, tra i leader dei portali dedicati al settore enogastronomico, ha dedicato di recente un articolo alle migliori gelaterie della Liguria, per non perdersi nemmeno uno dei gelati più buoni della nostra regione.

La classifica

Gelaterie liguri premiate con i Tre Coni 2021 nella guida "Gelaterie d'Italia":

Cremeria Spinola - Chiavari (GE) corso Valparaiso 118

Profumo - Genova, vico Superiore del Ferro 14

Gelaterie liguri premiate con i Due Coni 2021: