Giornata mondiale della fauna selvatica, 5 animali che puoi incontrare sulle alture liguri

Volpi, daini, cinghiali, tassi, lupi e caprioli. E poi bisce, vipere, rane, salamandre e farfalle. Senza tralasciare gli uccelli, tra cui biancone, falco, gufo, poiana e aquila reale. In Liguria la fauna selvatica non manca. Ettari ed ettari di territorio e montagne ospitano centinaia di specie diverse, tutte accomunate dal fatto di vivere bene sulle nostre alture. Oggi, venerdì 3 marzo, è la Giornata Mondiale della Fauna Selvatica e per l’occasione abbiamo pensato di elencare qui gli animali più rari, indicati da La mia Liguria, che potrete incontrare sulle nostre alture.

Le specie di mammiferi presenti sul territorio ligure sono molto varie e, tra queste, la presenza più suggestiva è forse quella del lupo appenninico . Si tratta di una sottospecie del lupo grigio, scomparso a causa della caccia indiscriminata nella prima metà del secolo scorso e tornato sui nostri monti in maniera autonoma. La sua taglia è simile a quella di un pastore tedesco e il suo manto passa dal grigiastro durante l’inverno al marroncino-rossastro durante l’estate. Predilige habitat lontani da insediamenti umani ed è da qualche anno presente nella catena dell’Antola, in Val D’Aveto e nelle Alpi Liguri.

Tra gli uccelli che volano i cieli liguri, oltre ai più noti falco pellegrino e aquila reale, c'è il biancone , un grosso rapace diurno di apertura alare tra i 165 e i 185 centimetri, con piume bianche nelle parti inferiori e bruno-grigiastre sulle superiori. Il volatile, agli inizi della primavera, migra dall'Africa occidentale attraverso lo Stretto di Gibilterra, per venire a riprodursi nei boschi liguri, soprattutto nel Parco del Beigua . La femmina depone qui un solo uovo bianco da cui, a fine maggio, nascerà un piccolo. Per osservare i bianconi, ogni anno molti birdwatchers arrivano per il Biancone Day organizzato dal Parco del Beigua sulle colline sopra Varazze.

Nel Parco Naturale Regionale dell'Aveto , vive un gruppo di cavalli selvaggi . Composto da una quarantina di capi, sono eredi di quelli appartenuti a un allevatore molti anni fa e vivono liberi tra pascoli e faggete, alcuni di loro senza alcun contatto con l'uomo. Il parco dell'Aveto organizza spesso speciali escursioni di "horsewatching" sulle tracce dei cavalli selvaggi.

Nei boschi di Mele e Masone, in provincia di Genova, è possibile incontrare una mandria di vacche ribelli , che vive allo stato brado. A fine anni 90 l'azienda agricola di Mele che le gestiva non fu più in grado di provvedere a loro e così gli animali hanno assunto sempre più comportamenti selvatici, si sono divise in due gruppi e spartite il territorio, dall'Alta Via dei Monti Liguri, ai boschi di Mele e Masone, oppure varcando il crinale appenninico nell'entroterra del Savonese, tra Urbe e l'Area montana del Beigua.

Raro da vedere, ma famoso, è l'ululone dal ventre giallo, un rospo di 5-6 centimetri di grandezza dal ventre giallo e nero. I suoi colori vivacissimi lo aiutano a difendersi dai predatori e il suo nome è dovuto al forte richiamo che lo caratterizza. Recentemente il Parco di Monte Marcello-Magra, nello Spezzino, è stato premiato dal WWF per il suo progetto atto a favorire la biodiversità salvando dall'estinzione l'Ululone dal ventre giallo.