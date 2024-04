"Auguri", gli Ex-Otago presentano il nuovo album tra chiacchiere, dj set e candeline di compleanno

Il loro nuovo album si chiama “Auguri” e arriva dopo quattro anni esatti di silenzio dall’ultimo album. Gli Ex-Otago, gruppo musicale genovese, sono tornati ieri sera, 11 aprile, davanti a un piccolo pubblico per presentare le loro nove nuove canzoni, in una serata intima e confidenziale.

La serata ha avuto inizio alle 18 al Circolo Superba 1885 in piazza Ninfeo, con “chiacchiere, musica e vinello”, come anticipava la locandina dell’evento. La band, composta da Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Rachid e Olmo Martellacci (questo album non vedrà più la presenza di Francesco Bacci ma sarà arricchito dalla polistrumentista Giorgia Joss), ha eseguito alcuni successi come "Mare", "Quando sono con te" e "Costa Rica" per poi raccontare i testi del nuovo disco. Presenti nell’album "Auguri" diversi featuring come "Non credo più a niente" con Olly, "Soli" con i Coma_Cose e "Mondo Panico" con Fabri Fibra. Nella scaletta della serata diverse canzoni di "Auguri", come "La puzza della città" e "Con te", che compongono l’album insieme a "Mi sei mancata" (Quiete), "Essere speciali", "Forse non si può", "Stronzate" e hai già citati featuring.

Al calare del sole l’evento si è spostato al Maddalive, in vico della Chiesa della Maddalena, per il djset. A mezzanotte in punto, la band ha brindato al release del nuovo album Auguri con tanto di torta di compleanno di Viganotti e candeline.

I membri degli Ex-Otago si definiscono delle antipopstar. Hanno sottolineato anche in questa occasione l’importanza per loro di avere contatto con il pubblico, di raccontare il quotidiano, di mantenere un profilo basso nonostante il successo. “Abbracciamo questo dualismo tra silenzio assoluto e grida totali. Ci piace non essere sempre presenti in scena, ma comparire solo quando abbiamo qualcosa da dire” ha spiegato il batterista Rachid.