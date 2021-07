Italia-Inghilterra: la bandiera di San Giorgio e la volta che Bucci chiese gli arretrati alla Regina Elisabetta

Sappiamo (e la finale degli Europei di calcio Italia-Inghilterra lo ha indirettamente ricordato a tutti) che la bandiera inglese è quella di San Giorgio. Ma la croce rossa in campo bianco originariamente era il vessillo della Repubblica di Genova: utilizzato dai crociati, venne poi adottato da molte altre città.

L'uso del vessillo da parte dei genovesi risale ad epoche remote, ed è di sicuro attestato nel 1096.

La bandiera, storicamente utilizzata dalla Repubblica di Genova, aveva un valore di difesa automatica: le navi nemiche se la vedevano evitavano il conflitto.

La parte più interessante però è che risulta documentato che nel 1190 i regnanti di Londra avessero ottenuto l'uso della bandiera per la flotta britannica, ma in cambio di un tributo annuale da pagare alla Repubblica di Genova. Di fatto, però, dopo qualche secolo, diventò un regalo, perché nulla venne più pagato. Anche per questo, nel 2018, il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine della conferenza stampa sul suo primo anno di governo, aveva detto che la Regina Elisabetta doveva a Genova 247 anni di arretrati per l'affitto della bandiera. Che quest'anno sono diventati 250. "Your Majesty - aveva detto testualmente, in inglese - I regret to inform you that from my books it looks like you didn't pay for the last 247 years".