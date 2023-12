La Membership Card Ducale è gratuita per tutti i giovani residenti under 27

Buone notizie per i giovani amanti di arte e cultura. Per avere sconti e vantaggi su mostre ed eventi a Palazzo Ducale e presso gli altri musei genovesi c’è la Membership Card Ducale+, gratuita per tutti i giovani under 27 residenti nel Comune di Genova. È valida per tutto l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 e tra i vantaggi conta:

Biglietto super ridotto per le mostre ospitate a Palazzo Ducale

Salta coda

Ingresso omaggio alla Wolfsoniana di Nervi

Riduzione sul biglietto d’ingresso ai Musei Civici di Genova

Visite guidate gratuite alla Collezione della Wolfsoniana

Visite guidate gratuite ed esclusive alle mostre di Palazzo Ducale

Visite guidate gratuite alla Torre Grimaldina e alle antiche Carceri

Per tutti gli altri visitatori, con un’età superiore a 27 anni, la Membership Card Ducale+ ha un costo di 15 euro. È anch’essa personale ed è valida per tutto l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, acquistabile dal 16 dicembre 2023 sia online, che presso la biglietteria di Palazzo Ducale (da martedì a domenica, dalle ore 10 alle 18).