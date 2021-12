Capodanno annullato, ecco dove in provincia di Genova

Da nord a sud l'aumento dei contagi, il timore per la variante omicron, gli occhi puntati sugli ospedali dove i ricoveri sono in lieve ma costante aumento impongono cautela. E dunque anche se diverse amministrazioni inizialmente avevano pensato di festeggiare il Capodanno 2022 in piazza (tante hanno deciso fin da subito di non organizzare nulla per precauzione), molte sono tornate sui loro passi.

Il comune di Genova, di recente, ha ufficializzato la decisione di non voler organizzare feste in piazza, anche se inizialmente l'ipotesi c'era: "La decisione è presa - spiega Bucci - sarà un capodanno online. Non è quello che avremmo voluto, però gli investimenti li abbiamo trattenuti e i contratti li abbiamo ancora, quindi saranno messi in campo probabilmente per una bella festa di primavera".

Anche ad Arenzano niente Capodanno: era stata organizzata una festa in piazza con il comico Fabrizio Casalino, ma l'amministrazione ha deciso alla fine annullare tutto proprio sulla base dell'andamento della pandemia.

Sulla scia di questi comuni, anche Rapallo e Sestri Levante.