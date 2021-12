Bucci: "La decisione è presa, sarà un capodanno online"

Niente Capodanno in piazza a Genova, a causa dell'aumento dei contagi Covid. La notizia era nell'aria da giorni ed è stata ufficializzata dal sindaco Marco Bucci, stamattina a margine di un'assemblea di Confindustria.

"La decisione è presa - spiega Bucci - sarà un capodanno online. Non è quello che avremmo voluto, però gli investimenti li abbiamo trattenuti e i contratti li abbiamo ancora, quindi saranno messi in campo probabilmente per una bella festa di primavera".

Altri Comuni, come Arenzano, che avevano già organizzato eventi in piazza, hanno deciso di annullarli.