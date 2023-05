Per Chi Crea, il finanziamento SIAE per autori e artisti under 35

Autori, artisti, interpreti ed esecutori - under 35 e residenti in Italia - sono i destinatari del programma Per Chi Crea, promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). Il progetto si suddivide in tre diversi bandi, che hanno rispettivamente l’obiettivo di promuovere la produzione di opere inedite, la formazione culturale nelle scuole e la realizzazione di spettacoli musicali e teatrali.

Il programma deriva dalla legge di stabilità per il 2016, che ha previsto la distribuzione del 10% dei compensi per la copia privata, gestiti da SIAE, in attività che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani. Per questo dal 2 maggio 2023 sono disponibili tre bandi rivolti ad aziende, scuole, enti e associazioni che presentano un progetto a sostegno di autori, artisti, interpreti ed esecutori under 35. Le candidature dovranno essere presentate entro il 28 giugno 2023.

#Perchicrea - Nuove opere

Il bando finanzia progetti di produzione artistica volti alla realizzazione e promozione di opere inedite di giovani. La proposta progettuale potrà riguardare una nuova opera inedita realizzata in uno dei seguenti settori artistici: arti visive, performative e multimediali; cinema; danza; libro e lettura; musica; teatro.

A chi si rivolge:

Possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono attività nei settori artistici elencati sopra. I destinatari finali delle attività progettuali sono giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia.

#Perchicrea - Formazione e promozione culturale nelle scuole

Il bando finanzia progetti volti al rafforzamento promozione culturale nelle scuole pubbliche italiane, anche in collaborazione con scuole di musica, d’arte, di danza, di scrittura. Un'attenzione particolare verrà riservata alle scuole situate nelle "periferie urbane". La proposta progettuale potrà riguardare la realizzazione o il rafforzamento di un percorso formativo-creativo in uno dei seguenti settori artistici: arti visive, performative e multimediali; cinema; danza; libro e lettura; musica; teatro.

A chi si rivolge:

Possono partecipare tutte le scuole pubbliche italiane, eventualmente in collaborazione con soggetti operanti negli ambiti culturali di riferimento.

#Perchicrea - Live e promozione nazionale e internazionale

Il bando finanzia due tipologie di attività svolte da giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia: progetti volti alla realizzazione di spettacoli pubblici (live tour o rassegne), sia in Italia che all'estero, nei settori danza, musica e teatro; progetti volti alla traduzione in altre lingue e relativa distribuzione all'estero, nei settori cinema o libro e lettura.

A chi si rivolge:

Possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono attività nei seguenti settori artistici: cinema; danza; libro e lettura; musica; teatro. I destinatari finali sono sempre i giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia.