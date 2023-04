Inaugura Media Art III Millennium, il museo multimediale dedicato a opere d'arte digitali e realtà aumentata

“Questo spazio è già pieno”. Questo il titolo dell’esposizione che inaugurerà, il 17 aprile 2023, le nuove vesti del MAIIIM Media Art III Millennium in piazza Dinegro 6, l’ex Liceo Byron ora trasformato in Centro internazionale d’arte contemporanea multimediale. Si tratta di uno spazio, aperto sul porto di Genova, che raccoglierà le diverse forme d’arte del terzo millennio, dando vita alla prima rassegna genovese dedicata al digitale. E quindi non soltanto quadri o sculture, ma anche e soprattutto video, installazioni, visori, realtà aumentata.

Un luogo dove pensare all’arte del futuro. Andare oltre. “Dalle sue finestre il poliritmo della città si manifesta in spazio-tempo – spiega Virginia Monteverde, direttrice artistica di Art Commission Events e ideatrice del nuovo polo - il moto del porto, le navi da crociera, le auto che si muovono sulla sopraelevata, i pedoni che entrano ed escono dalla metropolitana, il treno che scandisce i minuti, persone a piedi e in bici, ciascuno con la sua velocità relativa, la propria misura”.

Ampie sale, terrazza sul porto, stanze dove gli artisti potranno soggiornare. Il Media Art III Millenium prevede non solo esposizioni multimediali ma anche un fitto calendario di incontri, workshop, momenti di condivisione con i giovani. Un centro dinamico in cui anche il visitatore farà parte dell’innovazione e dello sguardo al futuro che caratterizzerà ogni sala.

Il primo workshop in programma è "CoScienza Ambientale" con Paolo Bonelli, previsto il 20 e il 21 aprile. I partecipanti imparare a raccogliere i dati ambientali, attraverso sensori Geiger, pluviometri e sensori di frana, per poi trasformarli in materiale per l'opera d’arte digitale. (Per maggiori informazioni leggere qui. L’iscrizione al workshop è aperta a tutti, artisti, smanettoni, attivisti e curiosi).