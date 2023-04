Galata, attracca la goletta Oloferna e porta con sé il progetto Storie Sconfinate per le scuole liguri

La goletta Oloferne attracca in Darsena e il suo equipaggio di dieci studenti, in rappresentanza di tutti gli istituti liguri, consegnano il loro Passaporto dell’Umanità al Galata Museo del Mare. Il tutto è accaduto ieri, mercoledì 19 aprile, nell’ambito del più ampio progetto Storie Sconfinate. Alla cerimonia di consegna alla presenza di un centinaio di ragazzi e ragazze, sono intervenuti l’assessore allo Sport e Turismo Alessandra Bianchi, la presidente del Mu.MA Nicoletta Viziano, il direttore del Mu.MA Pierangelo Campodonico, oltre ai coordinatori e ai professori degli Istituti presenti.

Il progetto Storie Sconfinate racconta storie di viaggi, per terra e per mare, si paura, di ingiustizia, di amore, di angoscia, di amicizia. Grazie a seminari, letture e rappresentazioni teatrali, affronta il tema della migrazione, avvicinandolo anche al pubblico più giovane.

“L’anno scorso siamo saliti sulla Goletta Oloferne – spiegano i membri del progetto – per un piccolo viaggio simbolico nel Golfo dei Poeti durante il quale, lanciando fiori nel mare, abbiamo commemorato le donne e gli uomini che hanno perso la vita nella traversata del Mediterraneo. Quei fiori affidati al mare sono allo stesso tempo un ricordo e una promessa: il ricordo di tante storie che non abbiamo mai avuto modo di ascoltare e la promessa di non arrenderci all’oblio. Il 17 aprile 2023 inizierà Storie Sconfinate 2023. Affideremo ancora alla Goletta Oloferne un documento simbolico: il Passaporto per l’Umanità, per ricordarci di essere umani tra esseri umani. Ci apriamo alle persone perché non vediamo confini. Le tue storie sono le mie”.

Il Passaporto dell’Umanità è stato realizzato in collaborazione con gli studenti delle scuole superiori di Liceti e Capellini-Sauro e alunni delle scuole primarie IC Quinto-Nervi, IC Rapallo-Zoagli e IC "Don Lorenzo Milani” di La Spezia e attesta l’impegno di chi lo possiede a rispettare i valori individuati dai giovani e riconosciuti come fondamentali per “essere umani”. Da oggi sarà sotto una teca al termine del percorso Italiano Anch’io, sezione permanente sull’immigrazione contemporanea in Italia, all’interno del padiglione MeM Memorie e Migrazioni, al III piano del Museo.

Storie Sconfinate presenta per i prossimi giorni un ricco palinsesto di seminari, laboratori, giochi di ruolo, viaggi simbolici e mostre dedicati alle migrazioni, per tre istituti superiori di Rapallo e La Spezia, in corso dal 17 al 21 aprile tra La Spezia, Rapallo, Santa Margherita e Genova. Tra gli eventi in programma: conferenze sul rapporto tra cambiamenti climatici e migrazione e alcune mostre fotografiche, seminari e laboratori, giochi di ruolo dal vivo, navigazione da La Spezia a Santa Margherita e poi, a Genova, la goletta Oloferne dell’associazione La Nave di Carta.