Municipio Valpolcevera, Federico Romeo difende la roccaforte: rieletto presidente

"Un grazie a tutti gli elettori della Valpolcevera, a chi ci ha scelto prima di tutto, ma anche a tutti coloro che sono andati a votare. Un grazie a tutta la squadra dei candidati del Partito Democratico, della Lista civica Per la Valpolcevera Romeo Presidente, del Movimento 5 Stelle, della Lista Europa Verde Sansa Linea Condivisa e della Lista civica di Ariel Dello Strologo. Siamo riusciti a vincere il Municipio, ora molto lavoro ci aspetta per il futuro ma sono certo che dedicheremo tutte le nostre energie al meglio. Per la Valpolcevera, giorno per giorno". Così il rieletto presidente del municipio Val Polcevera, Federico Romeo, 30 anni enfant prodige del Pd.

Romeo centra il bis col 51,71% contro il 42,95% del candidato del centrodestra Fabrizio Belotti, 44 anni, dipendente Amt all’ufficio acquisti, nato e cresciuto tra Rivarolo e Certosa e residente in via Porro è stato il presidente del comitato "Abitanti ai confini della rossa".

CANDIDATO VOTI VOTI PRESIDENTE % ROMEO FEDERICO 9113 994 52,02 BELOTTI FABRIZIO 7453 370 42,54 OLIANAS ADRIANO 497 31 2,84 CECCOLI SILVANO 456 36 2,60

TOT. VOTANTI VOTI VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE NULLI CONTESTATI PRESIDENTE 18615 17519 486 610 0 0 1431

Dettaglio liste

LISTA VOTI % PARTITO DEMOCRATICO ARTICOLO UNO PSI 3904 24,27 VINCE GENOVA BUCCI SINDACO 2505 15,57 PER LA VALPOLCEVERA ROMEO PRESIDENTE (MUNICIPIO 5) 2141 13,31 LIGURIA AL CENTRO TOTI PER BUCCI 1441 8,96 LEGA LIGURIA BUCCI SINDACO 1109 6,89 FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI PER BUCCI SINDACO 1077 6,69 MOVIMENTO CINQUE STELLE 917 5,70 EUROPA VERDE SANSA LINEA CONDIVISA 766 4,76 FORZA ITALIA BERLUSCONI BUCCI SINDACO 488 3,03 LA SINISTRA INSIEME 470 2,92 GENOVA DOMANI BUCCI SINDACO 453 2,82 UNITI PER LA COSTITUZIONE CRUCIOLI SINDACO DI GENOVA 425 2,64 GENOVA CIVICA ARIEL DELLO STROLOGO SINDACO 392 2,44

