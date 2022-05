Elezioni 2022, i candidati della lista Vince Genova

Vince Genova ha presentato martedì 3 maggio 2022 presso il point della lista in galleria Mazzini i candidati in consiglio comunale in vista delle prossime elezioni del 12 giugno. Presente all'evento il sindaco Marco Bucci. Ecco i quaranta candidati che si sono presentati al sindaco e alla città.

"Sono molto contento della presenza in lista di persone che rappresentano lo spaccato della società civile, dai professionisti ai lavoratori dipendenti. Quaranta uomini e donne che si impegneranno a fondo per portare avanti l'opera di rigenerazione della città che abbiamo iniziato in questi cinque anni. Abbiamo il dovere di sfruttare al meglio i sei miliardi che arriveranno dal Pnrr, che avranno un'importante ricaduta economica sul nostro territorio, anche in termini di occupazione. I prossimi cinque anni saranno fondamentali in questo senso e permetteranno a Genova di diventare quella grande città internazionale che merita di essere. Tutte le persone di questo gruppo sono pronte a rimboccarsi le maniche e a impegnarsi fino in fondo per realizzare la nostra visione".