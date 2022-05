Elezioni Chiavari 2022, i candidati della lista Partecipattiva

Partecipattiva si presenta alle elezioni amministrative comunali di Chiavari di giugno 2022 a sostegno del candidato sindaco Federico Messuti e affiancando le liste Avanti Chiavari - Di Capua e Maestrale già presenti in maggioranza. "La scelta nasce dalla volontà di dare continuità a questa amministrazione e portare avanti idee e progetti che hanno messo le radici nel quinquiennio e vedono protagonista anche Partecipattiva grazie a Silvia Stanig e Giorgio Canepa", spiegano.

Chiavari è l'unico altro Comune della Città Metropolitana, oltre a Genova, dove potrebbe essere necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. I candidati alla carica di Primo cittadino sono sei: Davide Grillo per il Movimento 5 Stelle, Federico Messuti, sostenuto da quattro liste civiche, Giovanni Giardini per il centrodestra, Luigi Lanata, sostenuto dalla lista Chiavari libera, Mirko Bettoli per il centrosinistra, e Silvia Garibaldi, appoggiata da tre liste civiche.

I candidati consiglieri di Partecipattiva a Chiavari