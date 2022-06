Comune Cicagna: la nuova giunta di Marco Limoncini, tutti i nomi degli assessori

Marco Limoncini è stato confermato sindaco di Cicagna alle ultime elezioni del 12 giugno con il 71,19% e ha ufficializzato i nomi della nuova giunta comunale.

Il vice sindaco, con delega a tributi e bilancio è Dario Arata, Albino Rovegno è invece l'assessore a sport e commercio. "Entrambi - spiega il sindaco Limoncini - hanno rassegnato le dimissioni da consigliere per allargare la partecipazione ai lavori del consiglio ad altrettanti componenti della lista 'La Cicogna' non eletti in prima istanza per differenza voti di preferenza".

Ecco il gruppo di maggioranza come sarà composto e le relative deleghe assegnate dal sindaco.

Gioele Raffetto sarà eletto presidente del Consiglio Comunale con incarico a seguire cultura, rapporti con le associazioni culturali e teatro; Gian Luca Bacigalupo ai rapporti con le frazioni, Giacomo Crovo a protezione civile e rapporti con le associazioni sportive; Agostino Foppiano ai lavori pubblici; Sonia Gardella a turismo, rapporti con i cittadini e sociale, Fabio Leoncini a caccia e pesca e Valentina Lusardi, capogruppo di maggioranza, a eventi, manifestazioni e istruzione.