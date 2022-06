Elezioni Cicagna 2022: risultati, sindaco e liste, chi ha vinto

Lo spoglio per conoscere il nuovo sindaco e la composizione del consiglio comunale di Cicagna inzierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno 2022. In questa pagina usciranno i risultati completi appena verranno ufficializzati.

Corsa a due per la poltrona di sindaco: 'La Cicogna' (centro), sostiene il sindaco uscente, Marco Limoncini, 'Buongiorno Cicagna! Partecipattiva', supporta Antonietta Antonaci. In realtà dal 30 maggio 2019 il Comune è amministrato dalla vice sindaco, Sonia Gardella, dopo che Limoncini ha dovuto lasciare la carica in seguito alla condanna in primo grado per le 'spese pazze' in Regione.

Nella città metropolitana di Genova si è votato per il nuovo sindaco anche in altri comuni (clicca sul link per andare ai risultati): Genova, Chiavari, Arenzano, Ceranesi, Pieve Ligure e Rovegno.

Candidati lista La Cicogna

Dario Arata Gian Luca Bacigalupo Giacomo Crovo Agostino Foppiano Sonia Gardella Fabio Leoncini Valentina Lusardi Sofia Piombo Gioele Raffetto Albino Rovegno

Candidati lista Buongiorno Cicagna! Partecipattiva