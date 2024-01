Elezioni 2024, fissata la data: in Liguria 125 Comuni al voto insieme alla Europee

Fissato l'election day. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in vista di Europee, Amministrative e Regionali. Cittadini chiamati al voto tra sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Oltre alle elezioni Europee sono previste le Regionali in Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria e le Amministrative in ben 3.700 Comuni, 125 dei quali in Liguria e 39 nella Città Metropolitana di Genova.

Tra le novità contenute nel decreto legge la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti. Questo significa che per i Comuni più piccoli un sindaco già eletto potrà vincere le elezioni per un numero di volte consecutive illimitato, per quelli con una popolazione tra i 5mila e i 15mila il numero dei mandati consecutivi diventa tre. Di seguito la lista dei Comuni chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale, tra parentesi il numero di abitanti riferito al censimento 2021.

Elezioni 2024, dove si vota nella Città Metropolitana di Genova

Avegno (2.519 abitanti), Bargagli (2.558), Borzonasca (1.834), Busalla (5.168), Campo Ligure (2.790), Campomorone (6.482), Carasco (3.770), Castiglione Chiavarese (1.580), Cogorno (5.724), Coreglia Ligure (267), Davagna (1.857), Fascia (73), Fontanigorda (244), Gorreto (94), Isola del Cantone (1.392), Lavagna (12.315), Leivi (2.404), Lorsica (412), Lumarzo (1.433), Mele (2.592), Mezzanego (1.483), Mignanego (3.495), Moconesi (2.437), Moneglia (2.589), Montebruno (207), Ne (2.130), Neirone (843), Rapallo (29.107), Recco (9.464), Rezzoaglio (875), Rossiglione (2.560), Santa Margherita Ligure (8.575), Santo Stefano d'Aveto (991), Savignone (3.038), Serra Riccò (7.615), Sori (4.018), Tiglieto (476), Tribogna (566), Uscio (2.141).

I Comuni al voto nelle altre province della Liguria

Savona: Albenga (23.435 abitanti), Albisola Superiore (9.644), Albissola Marina (5.259), Andora (7.261), Arnasco (573), Bardineto (748), Bormida (343), Casanova Lerrone (737), Castelvecchio di Rocca Barbena (133), Celle Ligure (4.910), Cisano sul Neva (2.122), Cosseria (1.053), Dego (1.856), Erli (215), Finale Ligure (11.157), Garlenda (1.348), Giustenice (993), Magliolo (933), Mallare (1.061), Massimino (97), Millesimo (3.212), Mioglia (490), Murialdo (773), Onzo (219), Orco Feglino (919), Ortovero (1.599), Osiglia (443), Pallare (900) Sergio Colombo, Piana Crixia (760), Pietra Ligure (8.326), Plodio (622), Pontinvrea (820), Quiliano (6.902), Roccavignale (741), Toirano (2.640), Urbe (653), Vado Ligure (8.105), Vendone (366) Sabrina Losno, Vezzi Portio (795), Villanova d'Albenga (2.764).

Imperia: Airole (363 abitanti), Badalucco (1.068), Camporosso (5.577), Castellaro (1.267), Ceriana (1.099), Cervo (1.118), Cesio (273), Chiusanico (593), Diano San Pietro (1.098), Dolceacqua (2.145), Dolcedo (1.273), Isolabona (677), Mendatica (162), Molini di Triora (622), Montegrosso Pian Latte (120), Olivetta San Michele (201), Ospedaletti (3.168), Pigna (763), Pontedassio (2.341), Ranzo (558), Riva Ligure (2.812), San Bartolomeo al Mare (2.943), San Biagio della Cima (1.246), San Lorenzo al Mare (1.226), Sanremo (52.918), Soldano (996), Vallebona (1.257), Vasia (366), Vessalico (247).

La Spezia: Arcola (10.183 abitanti), Bolano (7.451), Bonassola (816), Calice al Cornoviglio (1.053), Carrodano (477), Castelnuovo Magra (8.361), Deiva Marina (1.292), Follo (6.133), Framura (599), Monterosso al Mare (1.371), Pignone (519), Riccò del Golfo di Spezia (3.615), Rocchetta di Vara (674), Sesta Godano (1.273), Varese Ligure (1.811), Vernazza (759), Vezzano Ligure (7.212).

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp