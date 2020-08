Toti propone l'assessore con delega ai bambini

«Nella prossima legislatura ci sarà l'assessore con una delega ai bambini. Sono loro il nostro futuro, la nostra parte migliore ed è giusto che ci sia una figura in grado di tutelare i loro interessi, che si coordinerà con tutta la giunta regionale e che metterà al centro le loro esigenze». A lanciare l'iniziativa è il presidente della Regione, Giovanni Toti, candidato alle prossime elezioni.

«Abbiamo maturato questa decisione durante il lockdown - prosegue Toti -, vedendo come i nostri piccoli hanno affrontato l'emergenza, con sorriso, ottimismo e grande spirito di adattamento. Le speranze che ci hanno regalato in quei giorni, con i loro arcobaleni nel buio, devono essere convertite in un impegno pratico per loro e le famiglie, che saranno sempre al centro della nostra agenda. Pensiamo a cose concrete, portando avanti provvedimenti già messi in campo come il bonus bebè e inserendo cose nuove come la defiscalizzazione della baby sitter e ulteriori forme di sostegno alla natalità».

«Per la sicurezza dei bambini - prosegue Toti - siamo in contatto con le associazioni dei pediatri per allargare il più possibile e in forma gratuita i corsi di disostruzione pediatrica e primo soccorso, tutti i luoghi frequentati dai bambini devono avere qualcuno in grado di salvarli in caso di bisogno».

«Per quanto riguarda l'emergenza Covid - dichiara il governatore -, in attesa che il Governo ci dia risposte chiare per la riapertura delle scuole, abbiamo messo in campo tutte le misure a nostra disposizione e di nostra competenza per tutelare la loro salute, 77 assunzioni di personale medico per il monitoraggio delle scuole e stiamo organizzando un vero e proprio hub intorno all'eccellenza dell’ospedale Gaslini, che fornirà supporto per ogni esigenza di carattere pediatrico e infantile».

«Il bene dei bambini e dei ragazzi - conclude Toti - e la centralità della scuola non devono avere colore politico e devono riguardare ognuno di noi. Tutti dobbiamo sentirci genitori del loro futuro!».

Lo scorso 27 luglio il candidato del centrosinistra, Ferruccio Sansa, aveva proposto di destinare ai bambini i due milioni di euro che la giunta Toti spende per la pubblicità istituzionale.