Sansa attacca Toti: «Basta soldi per la propaganda, noi li daremo ai bambini»

Il 20 settembre si avvicina e la campagna elettorale per la corsa alla presidenza della Regione inizia a entrare nel vivo. L'attuale governatore, Giovanni Toti, è molto presente sia sui social, che in tv e il suo collega (sono entrambi giornalisti) sta cercando di colmare il divario.

«Ogni anno - dichiara Ferruccio Sansa - la giunta Toti spende oltre 2 milioni per la pubblicità istituzionale. Sapete quanti bambini nascono in Liguria ogni anno? Circa novemilanovecento. Bene, 2 milioni diviso 9.900 fa circa 202 euro: destineremo a ciascun bambino questa somma, in aggiunta alle altre risorse per le famiglie».

«A che cosa servono, oggi, quei 2 milioni - prosegue Ferruccio Sansa -? Sono soldi vostri e miei che finiscono per fare pubblicità a chi governa la Regione, utilizzati per creare consenso».

«Nel 2019 - insiste Sansa - la giunta Toti ha speso 1 milione e 630mila euro in attività di rappresentanza e divulgazione di eventi e iniziative della Regione: insomma, per farsi bella e magari mettere un po' di cipria per coprire le sue inefficienze. Altri 553mila euro li ha spesi la consociata della Regione, Liguria Digitale, in appalti sulla comunicazione: ben 475mila euro sono andati alla principale tv privata della Liguria».

«Niente di illegale - precisa Sansa -, ma qualcosa di molto discutibile, crediamo noi. Primo, perché è perfettamente inutile riempire giornali, siti, strade di banner e manifesti: non porta un solo turista in più. Quella cifra potrebbe essere spesa in modo più proficuo per i liguri. Secondo, perché si rischia di condizionare molto pesantemente la stampa. La libertà di stampa, soprattutto in questo anno di elezioni, è fondamentale. I bilanci di giornali, radio, siti internet e televisioni non devono dipendere dai soldi pubblici della Regione. Non ci deve essere neanche l'ombra di un condizionamento da parte della Regione, soprattutto quando è parte in causa nelle elezioni».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Allora noi - conclude il candidato Pd-5 stelle - proponiamo di spendere quei soldi in un modo molto più utile: 2 milioni di euro, 9.900 bambini? Fate una semplice divisione: ciascun bambino avrà 202 euro in più e l'informazione sarà un po' meno condizionata».