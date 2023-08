Tariffe agevolate Amt: a chi sono rivolte e come richiederle

Se si usufruisce abitualmente del trasporto pubblico, acquistare un abbonamento Amt potrebbe rivelarsi una soluzione più comoda e meno costosa rispetto ai biglietti per le singole corse. Oltre agli abbonamenti annuali e al mensile online, sulla card Citypass (di cui vi abbiamo già parlato qui), possono essere caricati anche gli abbonamenti agevolati. Ecco come.

Dove richiedere gli abbonamenti agevolati:

In occasione della richiesta o rinnovo, al cliente verrà rilasciata la card Citypass presso le biglietterie AMT. Su Citypass verrà riportata la scadenza e la tipologia di abbonamento agevolato a cui il cliente ha diritto, mensile (sarà agevolato il primo mensile relativo alla tariffa a cui si ha diritto) oppure annuale.

In tal caso verrà rilasciato un documento che gli consentirà di viaggiare sulla rete urbana di Trenitalia e che dovrà esibire in caso di verifica sui treni, sempre accompagnato dal CityPass.

Per i mesi successivi, invece, il cliente potrà scegliere se acquistare e caricare su Citypass l’abbonamento mensile agevolato presso una delle biglietterie aziendali oppure se tornare al mensile cartaceo acquistabile presso le rivendite autorizzate accompagnandolo sempre al suo CityPass – che dovrà essere sempre esibito ai verificatori AMT in fase di controllo.

In biglietteria è possibile rinnovare tre mesi consecutivi e ottenere uno sconto di 3 euro. È poi possibile caricare il mensile agevolato sul proprio CityPass anche online, presso gli Uffici Postali presenti sul territorio e attraverso le nuove emettitrici che si trovano presso l’Ospedale pediatrico Gaslini e le stazioni della metropolitana di Darsena, San Giorgio e Sarzano.

Requisiti e documenti per accedere alle tariffe agevolate:

Residenza nel Comune di Genova

Fotocopia dichiarazione ISEE in corso di validità

Carta d’Identità originale o delega firmata con fotocopia Carta d’Identità

Cittadinanza italiana o Fotocopia Permesso di Soggiorno non scaduto o Fotocopia del bollettino postale di rinnovo

Per accedere alla tessera/abbonamento agevolato non è possibile presentare la stessa dichiarazione ISEE precedentemente utilizzata e può essere richiesta a qualsiasi centro di assistenza fiscale CAF presentando i documenti necessari.

Le categorie idonee alla richiesta:

Gruppo 1 :

Assistiti economicamente dal comune di Genova (AC); Non vedenti con diritto all'accompagnamento (UC). Queste categorie hanno diritto ad abbonamenti mensili o annuali agevolati con tariffe che variano in base all'indice ISEE posseduto; in particolare con: ISEE fino a 5.000 euro - Abbonamento Annuale 30 euro; fino a 7.000 euro - Abbonamento Mensile 20 euro o Abbonamento Annuale200 euro; fino a 12.000 euro - Abbonamento Mensile 26 euro o Abbonamento Annuale 260 euro.

Gruppo 2 :

Lavoratori (L) - Lavoratori Dipendenti, lavoratori Autonomi, lavoratori autonomi con partita iva non iscritti a Camera di Commercio, lavoratori occasionali, badanti o colf

Giovani under 26 (G26)

Disoccupati aventi diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione o all'indennità di mobilità erogate dall'Inps (DIS)

ISEE fino a 5.000 euro - Abbonamento Mensile 20 euro Abbonamento Annuale 200 euro; fino a 7.000 euro - Abbonamento Mensile 26 euro o Abbonamento Annuale 260 euro; fino a 12.000 euro - Abbonamento Mensile 30 euro o Abbonamento Annuale 300 euro.

Gruppo 3 :

Portatori di disabilità intellettiva (HD)

Mutilati ed invalidi al 100% del lavoro e per cause di servizio (MU/L, MU/S)

Queste categorie hanno diritto ad un abbonamento annuale a 155 euro senza necessità di presentare dichiarazione ISEE.

Gruppo 4 :

Invalidi civili dal 67% al 100% (IC/M)

Persone sorde (PS)

Ex deportati civili (DE/M)

Mutilati ed invalidi dal 30% al 99% del lavoro e per cause di servizio (ML/M, MS/M)

ISEE fino a 10.000 euro - Abbonamento Mensile 20 euro Abbonamento Annuale 200 euro; fino a 15.000 euro - Abbonamento Mensile 26 euro o Abbonamento Annuale 260 euro; fino a 22.000 euro - Abbonamento Mensile 30 euro o Abbonamento Annuale 300 euro.

Gruppo 5 :

Invalidi di guerra e civili per cause di guerra (MU/G, MU/C)

Minori in affido

Queste categorie hanno diritto ad un abbonamento annuale a 30 euro senza necessità di presentare dichiarazione ISEE.

Gruppo 6 :

Pensionati (P - PRL)

ISEE fino a 5.000 euro - Abbonamento Annuale 30 euro; fino a 10.000 euro - Abbonamento Mensile 20 euro o Abbonamento Annuale 200 euro; fino a 17.000 euro - Abbonamento Mensile 26 euro o Abbonamento Annuale 260 euro.

Infine per rispondere alle esigenze delle famiglie più numerose e che utilizzano sistematicamente il trasporto pubblico, AMT offre l'acquisto di un Abbonamento Annuale Studenti under 26 al prezzo di soli € 72 ai nuclei familiari che possiedono 3 o più abbonamenti annuali (ordinario, giovani under 26, pensionati over 65, aziendale) in corso di validità.

Qui la tabella di riepilogo di tutte le tariffe agevolate. Si ricorda che per l'emissione di abbonamenti AMT che richiedono specifiche documentazioni occorre presentare, oltre agli originali, copia di tutti i documenti richiesti.