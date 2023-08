Come iscriversi temporaneamente al Servizio Sanitario Nazionale

Ci sono alcuni casi particolari in cui i cittadini hanno la possibilità di richiedere un’iscrizione temporanea al Servizio Sanitario Nazionale. Chi è domiciliato sul territorio dell'Asl 3 per motivi di lavoro, studio o malattia, per un periodo superiore a 3 mesi e per un massimo di 1 anno ha diritto all’iscrizione temporanea, eventualmente rinnovabile. Ecco i passaggi necessari.

compilare l’apposito modulo

allegare apposita documentazione, diversa a seconda del motivo per cui si richiede l’iscrizione temporanea:

?motivi di salute: si ritiene legittima l'iscrizione dei cittadini affetti da patologie gravi, soggiornanti in un comune diverso da quello di residenza per ragioni di salute, e di parenti o affini che per prestare assistenza al congiunto affetto da grave patologia si trovino a soggiornare nel luogo di residenza di quest'ultimo. È necessaria la certificazione rilasciata da un medico dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Nazionale motivi di lavoro: è possibile l'iscrizione di tutti i cittadini che la richiedano presso l'Azienda nel cui ambito si trovano a soggiornare per pur non avendo la residenza. Tutto il nucleo familiare può accedere all'iscrizione temporanea del capo famiglia. Occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la propria situazione lavorativa motivi di studio: l'iscrizione potrà essere concessa a fronte di una dichiarazione sostitutiva dell'interessato o del suo legale rappresentante attestante l'iscrizione e la frequenza di un corso di studio presso un istituto ubicato nel territorio dell'ASL motivi di ricovero per cure: l'iscrizione potrà essere concessa ai cittadini non residenti ricoverati in istituti di cura e case di riposo ubicati nell'ambito aziendale. È necessario presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il ricovero, redatta dall'interessato o dal suo legale rappresentante.