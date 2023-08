Come fare il cambio del medico: via mail, in farmacia o online

Dato che il rapporto tra medico e paziente o famiglia è basato prima di tutto sulla fiducia, nel caso questa venisse meno il rapporto può essere interrotto, sia da una parte che dall’altra. Per la revoca o il cambio del medico di famiglia o del pediatra sono possibili diverse opzioni, che vi elenchiamo qui di seguito.

Cambio del medico via e-mail

Inviare una mail all’indirizzo dell’anagrafe sanitaria del Distretto di residenza e indicare

la scelta di un Medico di Medicina Generale o un Pediatra

un secondo nominativo nel caso in cui il primo avesse esaurito i posti disponibili

un recapito telefonico per eventuali comunicazioni

Quindi allegare (in un formato che non superi i 2MB):

documenti identificativi generali, ovvero:

documento di identità in corso di validità del titolare

codice fiscale del titolare

In caso di minori, allegare anche:

documento di chi ha la potestà genitoriale

codice fiscale del genitore

codice fiscale del minore

Cambio del medico in farmacia

È possibile procedere all'operazione anche presso le farmacie aderenti al progetto. Per cambiare il medico in farmacia, sono necessari i seguenti requisiti:

essere maggiorenne

avere un’iscrizione attiva nella stessa Asl dove opera la farmacia

avere o avere già avuto un medico in precedenza

non aver effettuato un cambio di medico attraverso la piattaforma online nei 31 giorni precedenti

non appartenere a categorie particolari

Questa operazione è valida solo in caso di revoca e cambio medico. Per le prime iscrizioni, sia temporanee sia definitive, non è invece possibile effettuare la scelta con questa modalità, ma è necessario rivolgersi agli sportelli anagrafe distrettuali.

Cambio del medico online

È possibile effettuare la scelta e revoca del medico anche online, collegandosi al sito di Alisa. Possono accedere al servizio tutti i cittadini in possesso delle credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale), o con Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS) attivata e il relativo lettore collegato al personal computer. Per la scelta o il cambio pediatra, riguardando i minorenni, è disponibile solo la modalità di accesso con Tessera sanitaria (del minorenne interessato) inserita nell’apposito lettore di carta e utilizzando il browser chrome.

Un cittadino può cambiare medico se:

è iscritto all’anagrafe sanitaria

ha o ha già avuto almeno un medico

non è iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)

non ha disattivato l’ultima scelta fatta con motivo “Marittimo” o “Navigante” e neanche per "Sospensione per soggiorno all'estero superiore a 30 giorni"

non ha utilizzato la funzione "Cambio medico" nei 31 giorni precedenti

non ha già fatto una scelta a partire da quel giorno.



È possibile selezionare il nominativo del nuovo medico se:

ha disponibilità di posti

non fa parte di uno studio associato con il medico attuale, se la scelta è ancora in corso di validità

non sta sostituendo il medico attuale, se la scelta è ancora in corso di validità

non ha già avuto in precedenza in carico quel cittadino e lo abbia "ricusato"

la sua tipologia (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta) è compatibile con l'età dell'assistito.

Per le prime iscrizioni, come detto in precedenza riguardo al servizio in farmacia, non è possibile effettuare la scelta con questa modalità ma è necessario rivolgersi agli sportelli anagrafe distrettuali disponibili.

Cambio del medico presso il Totem Puntofacile Asl3

È possibile procedere all'operazione anche tramite i Totem Puntofacile Asl3, se in possesso di tessera TEAM abilitata come CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Questo metodo non è utilizzabile per le prime iscrizioni.