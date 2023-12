Sampierdarena, volontari 'plastic free' raccolgono 200 kg di spazzatura

Pomeriggio di pulizia dai rifiuti e dai mozziconi di sigaretta abbandonati in via Sampierdarena. Un evento organizzato da Plastic Free al quale hanno partecipato 14 volontari, guidati dai referenti dell'associazione Simone Italiano (vice referente regionale che ha organizzato la giornata), Claudio Canepa (referente regionale) e Daniel Valenza (referente genovese), con il patrocinio del Comune di Genova, la partecipazione del Municipio II Centro Ovest e il supporto di Amiu.

A partire dalle ore 14 di domenica 3 dicembre i volontari, armati di guanti e sacchetti della spazzatura, hanno raccolto circa 200 chilogrammi di rifiuti tra plastica, vetro e indifferenziata, oltre a circa duemila mozziconi di sigaretta. Molti passanti hanno, come sempre, chiesto informazioni e ringraziato le persone al lavoro per l'impegno profuso per il quartiere. L'associazione, molto attiva a Genova con le sue iniziative, riprenderà l'attività con l'inizio del 2024 dopo un breve stop per le feste natalizie.

L'impegno di Plastic Free Onlus anche a Genova

L’associazione di volontariato è nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. "Nati come realtà digitale - scrivono nella presentazione - nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free".