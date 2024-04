Giornata della Terra: 'Plastic Free' organizza una giornata di pulizia ambientale

Una giornata di pulizia ambientale in Val Bisagno, per la precisione in via Mogadiscio. L'iniziativa, sabato 20 aprile a partire dalle ore 10, è stata lanciata da 'Plastic Free' in vista della 'Giornata della Terra' del 22 aprile, una celebrazione a livello mondiale per l'ambiente e la salvaguardia del Pianeta. Il punto di ritrovo è stato fissato dai referenti dell'associazione presso il parcheggio che si trova sotto al campo sportivo del Baiardo. Per partecipare alla giornata basta inquadrare con lo smartphone il QR Code nella locandina per aderire (in fondo all'articolo, ndr), e poi presentarsi al punto di ritrovo. L'evento è realizzato con il supporto di Amiu e il patrocinio del Comune di Genova.

L'impegno di Plastic Free Onlus

L’associazione di volontariato è nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. "Nati come realtà digitale - scrivono nella presentazione - nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free".