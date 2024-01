I volontari Plastic Free rimuovono 600 kg di rifiuti tra Marassi e Rivarolo, trovata anche una vasca da bagno

Doppia giornata di pulizia ambientale per i volontari di 'Plastic Free' che, tra sabato 20 e domenica 28 gennaio 2024 hanno ripulito prima l'area di fronte all'ex Mira Lanza a Rivarolo e poi a Marassi in salita dell'Aquila quella all'esterno della scuola primaria Giosué Borsi.

Il 20 gennaio a Rivarolo l'evento è stato organizzato dai referenti Plastic Free Miriam Loverso e Martina Certo, con il patrocinio del Comune di Genova e supporto di Amiu e Municipio V Val Polcevera. Complessivamente sono stati raccolti circa 100 chilogrammi di rifiuti tra plastica, vetro e mozziconi, due ore di lavoro a combattere anche contro il freddo. Il 28 gennaio invece è stato Daniel Valenza il referente dell'associazione a organizzare la giornata 'green' a Marassi, in salita dell'Aquila. I volontari, ancora una volta armati di tanta buona volontà, hanno rimosso circa 500 chilogrammi di rifiuti trovando moltissimi ingombranti, tra questi anche una vasca da bagno abbandonata da qualche incivile nei pressi della scuola. Anche questo evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Genova e supporto di Amiu e del Municipio III Bassa Val Bisagno.

L'impegno di Plastic Free Onlus

L’associazione di volontariato è nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. "Nati come realtà digitale - scrivono nella presentazione - nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free".