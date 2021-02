Spedizione di San Valentino per i “cleaner”: riempiti 16 sacchi di spazzatura al Righi

Hanno sfidato le temperature bassissime del giorno di San Valentino raggiungendo il Righi e dedicandosi a riempire sacchi su sacchi di spazzatura: ennesima missione ecologica di Genova Cleaner, l’associazione genovese che ha come mission ripulire in maniera partecipata la città.

Questa volta i giovani volontari sono entrati in azione con il gruppo Scout Genova 26, riempiendo 16 sacchi di spazzatura divisi in plastica, vetro e indifferenziata.

«Ovviamente la spedizione è stata fatta in totale sicurezza, mantenendo le distanze e utilizzando le mascherine», hanno chiarito i “cleaner”, che hanno già in programma nuove spedizioni per prossimi mesi.