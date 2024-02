Tutela ambiente e controlli: al via il corso per diventare guardia volontaria del Wwf

Inizierà il 27 Marzo e si concluderà il 19 giugno 2024, con il supporto del Centro di Servizio per il volontariato Odv, il corso di formazione per Guardie Particolari Giurate Volontarie del Wwf Italia, nei settori della tutela dell’ambiente, della vigilanza sull’esercizio venatorio, sull’attività di pesca nelle acque interne e sulla salvaguardia della biodiversità. Promosso dal coordinamento regionale Gpg del Wwf Italia e autorizzato dalla Regione Liguria, il corso si svilupperà per un totale di 13 incontri formativi e darà la possibilità, a chi lo avrà seguito e avrà superato l’esame finale, di diventare 'Guardia Volontaria' del Wwf Italia.

Il corso è organizzato per un totale di 20 allievi ed è prevista una preselezione dei candidati per verificare l’attitudine a svolgere un’attività impegnativa di tipo professionale, seppur svolta a titolo volontario. La frequenza delle lezioni è obbligatoria, sono ammesse due assenze. Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati della pubblica amministrazione e del Wwf Italia, e riguarderanno non solo le normative sulla tutela dell’ambiente, ma anche le leggi che disciplinano le procedure amministrative e penali. Particolare attenzione sarà rivolta ai diritti e doveri del pubblico ufficiale e ai rapporti con il cittadino.

Alla fine del corso dovrà essere sostenuto un esame di fronte a una commissione pubblica presso la Regione Liguria; superata la prova attitudinale, sarà attivato l’iter di riconoscimento e successivamente avrà luogo l’inserimento negli organici del nucleo di Genova, La Spezia e Savona delle Gpg del Wwf.

La guardia volontaria del Wwf Italia riveste la qualifica di pubblico ufficiale, agente di polizia amministrativa e svolge funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni, con redazione di verbali di accertamento di violazione amministrativa e di denunce ex art. 331 c.p.p., inerenti la tutela della flora spontanea, le aree protette, il ciclo dei rifiuti, l’attività venatoria, la pesca, il contrasto del bracconaggio nei confronti della nostra fauna selvatica, il commercio di specie esotiche, la circolazione dei mezzi fuoristrada e sulla rete escursionistica ligure e la tutela della biodiversità. Si tratta di un servizio svolto da volontari qualificati senza alcun onere per la pubblica amministrazione. La partecipazione al corso è riservata ai soci del Wwf Italia, ma l'iscrizione all’associazione può essere sottoscritta al momento della presentazione della domanda di iscrizione al corso.

Orario e sede del corso

Gli incontri, settimanali, si terranno nella serata di mercoledì dalle ore 20:15 alle 22 circa, presso i locali della Casa della Maddalena, in piazza della Maddalena 11 (nel centro storico di Genova a circa 25 metri da via Garibaldi).

Cosa faranno le future guardie?

Le future guardie volontarie del Wwf Italia verranno inseriti in nuclei già attivi che da tempo operano sul territorio. Le neo guardie svolgeranno il servizio in affiancamento a colleghi con anzianità di servizio e non potranno esercitare le funzioni singolarmente e non coordinate. Uno sguardo a quello che è già stato realizzato nel 2022/2023 consente di chiarire a quali compiti potranno essere chiamati coloro che riusciranno a terminare il corso e a superare l'esame finale. Negli anni 2022/2023 le guardie volontarie del Wwf Italia, nucleo di Genova-La Spezia e Savona hanno svolto 217 servizi di vigilanza, percorsi 38mila chilometri e controllato 1043 persone, elevati 132 verbali di accertamento di violazione amministrative per un totale di circa 53mila euro, 23 le denunce all’autorità giudiziaria ex art. 331 c.p.p.; inoltre hanno collaborato con le pubbliche amministrazioni per la tutela del verde, la tutela dei nidi e molto altro. Importante l’opera svolta dalle guardie del Wwf di informazione e assistenza ai cittadini che denunciavano illegalità o situazioni comunque che avrebbero potuto creare danni all’ambiente.

Informazioni e iscrizioni

Per avere maggiori informazioni: guardiewwf-liguria@wwf.it - wwfgenovacittametropolitana@gmail.com. A questo link il programma completo. Qui invece il modulo di iscrizione.