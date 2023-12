Nuove corsie ciclabili, Fiab: "Il problema sono le auto in doppia fila, non le bici"

Non solo 'mugugni' per le nuove corsie ciclabili tracciate, come anticipato da GenovaToday, in via Cavallotti e via Caprera. Dopo le tante lamentele sui social da parte di automobilisti e cittadini critici, è arrivato anche il parere di Fiab Amici della Bicicletta di Genova, che promuove la scelta del Comune e punta il dito contro gli automobilisti indisciplinati che posteggiano le automobili in doppia fila intralciando il traffico e creando pericoli per gli altri utenti della strada.

"Siamo andati a provare le corsie ciclabili - spiega Fiab Genova - e possiamo subito dire che corrispondono al progetto che avevamo visionato. Alcune foto che sono circolate sui social erano fuorvianti o perché riprese con il grandangolo o perché i lavori di spostamento delle corsie veicolari non erano ancora stati effettuati. Possiamo assolutamente affermare che non è stato tolto lo spazio alla circolazione degli altri mezzi previsto dalle norme".

"Nel tratto centrale di via Caprera - prosegue l'associazione cicloecologista - c'erano due corsie veicolari per parte e due sono rimaste, in quello di via Cavallotti c’era un 'corsione' e un 'corsione' un po’ più piccolo è rimasto. Ci sono solo 10 metri in cima di via Cavallotti per svoltare in via Caprera che hanno necessitato la riduzione di una corsia di svolta, teniamo presente però che si arrivava da una sezione stradale più stretta. Chi ha affermato il contrario o è in malafede o ignora come devono essere le corsie veicolari. Semmai sono le auto in sosta in doppia fila (badate sosta, non fermata) impunite che tolgono spazio, tolgono spazio alle persone, alle bici, al mezzo pubblico. In una città civile ci aspetteremmo una sollevata di scudi verso di quelle che danneggiano tutti quanti".

"Lasciatecelo dire - conclude Fiab - è una 'figata' pedalare in salita sulla corsia ciclabile di via Felice Cavallotti con le auto ordinatamente in fila sulla stessa linea e non come prima, uno un po’ più a destra, uno un po’ più a sinistra e così via nel caos totale. E le moto? L’altra faccia delle due ruote, quelle motorizzate, lo spazio per sorpassare ce l’hanno sempre, ci fossero un po’ meno auto in doppia fila sarebbe un bene anche per loro".