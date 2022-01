Al Winter Park atterrano tre Befane

Un'atmosfera di festa e allegria, per iniziare in tranquillità e sicurezza il 2022: giovedì 6 gennaio (dalle 15.30) tre Befane, due sui trampoli e una a bordo di un trattore elettrico, regalano dolci e divertimento a grandi e piccini al Winter Park di Genova, in piazzale Kennedy.

«In questi giorni di festività – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff del Winter Park – vista la situazione pandemica abbiamo prestato particolare attenzione alla sicurezza, cercando sempre di far divertire in spensieratezza giovani, famiglie e bambini. Per l’Epifania vengono a trovarci tre Befane che, dalle 15.30 in poi, regalano caramelle ai più piccoli». Giovedì 6 gennaio il Winter Park è aperto con il consueto orario festivo, dalle 10.30 fino a mezzanotte. «Una volta superata l'Epifania - conclude Gutris - entriamo nella settimana conclusiva del Winter Park in cui riserveremo un'altra grande sorpresa per i nostri visitatori».

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il luna park mobile più grande d’Europa ritorna al completo in piazzale Kennedy fino a domenica 16 gennaio. «È un’emozione – racconta Mattia Gutris – poter tornare a far divertire i genovesi in piazzale Kennedy, restituendo alla città un’attrazione principe dell’intrattenimento italiano e colonna portante delle festività natalizie cittadine. In questa edizione abbiamo cercato di portare a Genova il meglio dello spettacolo viaggiante, tra giostre evergreen e due novità assolute». Per la prima volta, il Winter Park include anche una “Power Tower” di 40 metri e il “Tnt Train”, un rollercoaster che raggiunge i 100 km/h in un percorso di più di 300 metri con inclinazioni fino a 90 gradi: adrenalina e svago, ma anche cultura e aggregazione.

Il Winter Park è in Piazzale Kennedy fino a domenica 16 gennaio 2022, dalle 14.30 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi. Per accedere al Winter Park Genova è necessario il green pass, che sarà controllato a campione all'interno della manifestazione. Inoltre, come da disposizioni di legge, dal 10 gennaio sarà necessario il green pass rafforzato per poter entrare al Winter Park.