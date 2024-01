Un fantastico viaggio tra le nanotecnologie e l'intelligenza artificiale in compagnia di Alberto Diaspro

Il 24 gennaio il Mercoledì scienza degli Amici dell’Acquario di Genova ha come protagonista Alberto Diaspro che, con il modo semplice e preciso che lo contraddistingue, accompagnerà il pubblico in un fantastico viaggio tra le nanotecnologie e l'intelligenza artificiale.

Mu?ammad ibn M?sà al-Khuw?rizm? è stato un matematico, astronomo, geografo e cronografo musulmano della meta del IX secolo. A lui è ispirato il termine algoritmo e solo nel XVI secolo la sua matematica venne superata dagli algebristi della scuola bolognese che seppero fornire la soluzione delle equazioni di terzo grado. La definizione classica di algoritmo in informatica richiama ad una “sequenza finita di operazioni elementari, eseguibili facilmente da un elaboratore che, a partire da un insieme di dati di ingresso, produce un altro insieme di dati in uscita che soddisfano un certo insieme di requisiti.

La relazione tra cervello e algoritmi emerge in modo ampio e naturale ricordando l’esortazione di Rita Levi Montalcini a coltivare la mente sottolineando la plasticità del cervello e la necessità di continuare a pensare (R.Levi-Montalcini, G.Tripodi, I nuovi magellani nell'er@ digitale, Rizzoli 2016).

Il cervello dell’algoritmo nell’era delle nanotecnologie e dell’intelligenza artificiale si trova ad avere la possibilità di elaborare un’incredibile e fantastica mole di dati, non solo numeri come aveva anticipato Ada Byron Lovelace (J. Chiaverini, L' incantatrice dei numeri (trad. M.Togliani), BEAT-Biblioteca degli Editori Associati di Tascabili 2021).

Viaggeremo insieme in quell’imponente mole di conoscenze e di straordinari avanzamenti metodologici e tecnici che richiedono un continuo aggiornamento degli strumenti logico-matematici e di osservazione fenomenologia usati finora per quel progresso che ha cambiato e sta cambiando radicalmente la vita quotidiana degli umani e degli umanoidi (U. Eco, curatore, Il Novecento - Storia: Storia della Civiltà Europea, Encyclomedia 2016).

Come ormai consuetudine da 29 anni gli incontri si svolgono ogni mercoledì alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di scienza. Il ciclo di mercoledì scienza “Le impronte della scienza nella nostra vita” è realizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment e Università di Genova.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it

Alberto Diaspro è Professore Ordinario di Fisica applicata al Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, Accademico dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, associato all’Istituto di Biofisica del CNR, direttore di ricerca di Nanoscopy e Nikon Center all’IIT. Ha pubblicato oltre 500 articoli scientifici (H=66). Si occupa di nanoscopia ottica e biofisica alla nanoscala. Ha ricevuto l’Emily M. Gray Award dalla Biophysical Society e il premio per la comunicazione scientifica della SIF. Dal 2016 è Presidente del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza. AD è Presidente della Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata, SIBPA. Nel 2022 ha ricevuto il premio internazionale Gregorio Weber Award per l’eccellenza in studi riguardanti la fluorescenza.