"Le verità di Bakersfield" al teatro Duse con Marina Massironi e Giovanni Franzoni

Stra-premiato autore, protagonista della vita teatrale californiano e degli Stati Uniti con il suo Fountain Theatre, Stephen Sachs ha scritto Bakersfield Mist nel 2012. Spettacolo in cartellone per oltre tre mesi nel West End londinese, interpretato anche da Kathleen Turner, Le verità di Bakersfield arriva adesso in Italia con la traduzione di Massimiliano Farau, la regia di Veronica Cruciani e, in scena, Marina Massironi e Giovanni Franzoni. A Genova arriva al teatro Duse dal 31 marzo al 4 aprile 2022.

Due destini, due storie lontanissime che si intrecciano in un’America segnata da forti divari sociali. Maude, una cinquantenne disoccupata, sembra essere stata vinta dalla dura realtà: è una emarginata, una “white trash”. Ma nel disordine del suo mondo, raccolto alla meno peggio in una roulotte, potrebbe nascondersi un tesoro: una tela di Jackson Pollock, comprato da un rigattiere. Toccherà all’esperto Lionel, che si definisce un “cacciatore di falsi”, critico newyorchese di fama mondiale, valutare l’opera e, nel caso fosse un autentico lavoro del noto pittore, avere la possibilità di cambiare la vita della donna. Sarà un vero Pollock? Dove è la verità? E soprattutto cosa è la verità? Dall’incontro tra i due mondi, tra le due personalità, emergeranno dettagli, particolari, di un passato e di un presente diversissimi. Ma la giovane donna si mostrerà meno ingenua del previsto e Lionel un po’ più fragile di quel che potrebbe apparire dietro la scorza dell’intellettuale “upper class”.

Ispirato a fatti realmente accaduti, questa commedia chiama in causa non poche questioni: il valore e il senso dell’arte, come quello della vita, sono spesso misteriosamente sorprendenti e complessi da prevedere. E cambiando il punto di vista, il mondo cambia.

