Vasco vs Liga: live al Crazy Bull

Una serata all'insegna del rock italiano e dell'annosa (ma innocua) rivalità tra Vasco e Ligabue è in programma venerdì 19 aprile al Crazy Bull, in via Eustachio Degola 4 a Sampierdarena. A partire dalle 22:30 si alternano sul palco del locale, per la serata Vasco Vs Liga due cover band dedicate ai due miti del rock: il Tropico del Blasco e Made in Liga.

Entrambe le band sono pronte a regalare al pubblico uno spettacolo musicale che non è solo un tributo, ma un vero e proprio omaggio alla musica che il rocker di Zocca e quello di Correggio da anni portano negli stadi e nei tour indoor. Sul palco del locale di Sampierdarena tanti successi che hanno caratterizzato le carriere ultra trentennali dei due musicisti, dalle prime track, passando per i grandi classici, fino alle ultime uscire.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 9832744. Ingresso: 10 euro.