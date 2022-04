"Una Valigia piena di Storie", laboratorio gratuito per bambini al nido Vico Rosa

Sabato 23 aprile dalle 10 alle 12.30 la cooperativa sociale mignanego dà appuntamento presso il nido Vico Rosa in via della Maddalena 16 a Genova per "Una Valigia piena di Storie", laboratorio gratuito rivolto a bambine e bambini 0-6 anni e famiglie.

In collegamento con la Giornata mondiale del libro (23 aprile) e con l’Earth Day (22 aprile), lo staff di Vico Rosa propone letture col kamishibai - una sorta di teatro d’immagini e parole di origine giapponese utilizzato dai cantastorie - ed eco-attività creativa.

Attività gratuita su prenotazione al 338 1337065 (sms o whatsapp). Obbligo green pass per adult*.

Un'iniziativa FuoriGioco nell’ambito del progetto Ip Ip Urrà - Infanzia Prima selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Il nido Vico Rosa è presidio locale Nati per Leggere Liguria