"Il parco delle meraviglie": trekking da Camogli a Santa Margherita Ligure

Sabato 30 e domenica 31 ottobre si terranno due camminate immersi ne "Il parco delle meraviglie": il promontorio di Portofino è un luogo celeberrimo, ma, la maggior parte di coloro i quali sono venuti da queste parti, ne hanno avuto una visione parziale, quasi fugace. Forse sono stati traghettati direttamente alla Baia di San Fruttuoso, oppure hanno calcato il suolo esclusivo della piazzetta di Portofino o, ancora, hanno passeggiato tra gli alberghi e le ville Belle Epoque di Santa Margherita. Le meraviglie del Parco, però, sono più nascoste: occorre percorrere i suoi sentieri senza fretta, magari in due giorni, per essere circondati da un angolo di paradiso sospeso tra il mare e la lecceta secolare, e sgranare una ad una le perle di questa collana, arrivando, magari, di buon mattino, a San Fruttuoso e alla sua spiaggia, quando tutto laggiù è ancora silenzio, oppure scendere a Portofino dal lato opposto a quello dove arrivano tutti i turisti e contemplare dall’alto la sua meravigliosa baia, o, ancora, soffermarsi sulle scogliere a picco sul mare ad ammirare lo straordinario panorama.

Per partecipare alle escursioni targate Trekking Riviera, il ritrovo sabato è alle 14 a Camogli.

Il primo giorno si andrà da Camogli a San Lorenzo della Costa (500 m dislivello) per una camminata di 2 ore e mezza. Previsto pernottamento in agriturismo, dopodiché il secondo giorno si andrà da San Lorenzo della Costa a Santa Margherita (700 m dislvello) passando per San Fruttuoso e il sentiero balcone di Portofino. Rientro a Camogli in treno non oltre le 18,30.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori su Whatsapp al 3470838162.