“Trans Culture” prosegue con lo spettacolo “Sotto la tenda” al Teatro Soc Certosa

Prosegue la rassegna “Trans Culture” realizzata da Forevergreen con Suq Genova e NoOx Worldwide. Sabato 22 ottobre (ore 17:30) al Teatro Soc di Certosa (via S.Bartolomeo della Certosa 11) va in scena “Sotto la tenda”, spettacolo di e con Abderrahim El Hadiri, prodotto da Cicogne Teatro. Un’avventura tra mari e deserti che parte dal Marocco, per “incantare” grandi e piccini coi colori e i profumi di un mondo lontano.

Il viaggio di “Sotto la tenda” parte dal Marocco, paese di origine di Abderrahim El Hadiri, e le sabbie colorate disegnano città, deserti, montagne e mari, mentre nell’aria si spandono i profumi di un mondo lontano. Al centro della scena, attorno al tappeto che rappresenta il conforto dei viaggiatori, bambine e bambini incontrano personaggi magici, raggiungono paesi lontani e si imbattono in avventure imprevedibili. Lo spettacolo è preceduto (ore 17) da una merenda con focaccia, dolci arabi e tè alla menta.

Ingresso gratuito ma, visti i posti limitati, è consigliata la prenotazione: SUQ Genova - WhatsApp 329 2054579.