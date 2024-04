Tokugawa: una pace apparente

Euro 12 ed Euro 5,00 bambini fino a 10 anni. Più biglietto d'ingresso (gratuito per residenti)

Indirizzo non disponibile

Nello scrigno nascosto tra gli alberi di Villetta Di Negro si trova un luogo speciale il Museo d'Arte Orientale Chiossone. Lo esploreremo con calma e ne rimarremo meravigliati. Oggetti di epoche lontane che hanno visto luoghi e uomini antichi. Tenuti tra le mani di samurai o geisha o forse attori di Kabuki. Saremo grati e stupiti di questa preziosa collezione arrivata fino a noi grazie a Edoardo Chiossone.

La prenotazione è obbligatoria con WA al 328 4222168 Dalet Tracce di Memoria

Costo: Euro 12,00 a persona più biglietto d'ingresso (gratuito per residenti) Euro 5,00 bambini fino a 10 anni

Il percorso è solo parzialmente visitabile da persone in carrozzina.

Le statue sono esplorabili tattilmente da persone non vedenti.

Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892)

Luna a Shinobugaoka - Gyokuensai

Conservato a deposito.