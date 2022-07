“The Horizon we look at”: Fondazione 3M porta la sostenibilità in mostra a Sestri Levante

In occasione del Festival fotografico “Penisola di Luce” di Sestri Levante, Fondazione 3M promuove le mostre fotografiche “Umanamente possibile”, che indaga il valore dei rapporti tra le persone, e “The Horizon we look at”, dedicata agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le mostre potranno essere visitate fino al 30 luglio.

La mostra “The Horizon we look at” sarà esposta nella Sala Riccio del Palazzo del Comune in Piazzetta Matteotti. La mostra interpreta in diciassette scatti gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, che spaziano dalla sconfitta della povertà e della fame alla necessità di energia pulita e sostenibile, dal diritto ad un lavoro dignitoso alla parità di genere. Le immagini esposte descrivono temi complessi in modo sintetico, catturando lo sguardo e l’attenzione dell’osservatore per far riflettere sui messaggi a cui alludono.

Alberto Bregani, Graziano Perotti, Fabio Zonta, Raul Iacometti, Elisabetta Gatti Biggi, Benedetta Pitscheider, Giancarla Pancera, Marta Baffi, Vittorio Valentini, Roberto Polillo, Ylenia Bonacina, Riccardo Bononi, Lorenzo Terraneo, Francesca Moscheni e Lucrezia Roda sono i fotografi protagonisti della mostra, scelti per l’eterogeneità della loro poetica, in linea con lo spirito del progetto, che considera la diversità dei punti di vista come motore della comunità di intenti.

Tutte le opere esposte nelle due mostre appartengono all’archivio di Fondazione 3M, istituzione culturale permanente di ricerca e formazione e proprietaria di uno storico archivio fotografico di 110 mila immagini, che celebra quest’anno il suo 20° anniversario.

Le due esposizioni saranno aperte al pubblico fino al 30 luglio nei seguenti orari:

? “Umanamente Possibile” (Sala Bo, Palazzo Fascie - Corso Colombo): tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Nei due giorni di apertura, l’esposizione sarà aperta anche la sera.

? “The Horizon we look at” (Sala Riccio, Palazzo del Comune - Piazzetta Matteotti): da lunedì a sabato dalle 10 alle 12; venerdì, sabato e domenica dalle 21 alle 23.