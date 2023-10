Tecniche miorilassanti cervicali

Data la grande quantità di adesioni al precedente workshop, si è deciso di replicare l'evento per soddisfare questo notevole interesse riscontrato.



Incontro teorico-pratico su tecniche e metodiche per alleviare fastidi e dolori cervicali. Il Workshop sarà tenuto dal dott. Massimo Giaccio (Chinesiologo, Posturologo e Massoterapista MCB) e avrà una durata di un'ora e mezza: una prima parte (di circa mezz'ora) verterà sui concetti base che regolano l'insorgenza di un dolore (sia acuto che cronico), per permettere una migliore comprensione degli esercizi pratici presentati nella seconda parte pratica (circa un'ora).



L'efficacia delle metodiche proposte sarà immediatamente riscontrabile e gli esercizi saranno facilmente replicabili a casa o sul proprio posto di lavoro. Si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo.



La partecipazione è gratuita ma, è richiesta la prenotazione in quanto i posti sono limitati.





