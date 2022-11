Il teatro dell'Ortica presenta la "Mezza Stagione" che condurrà al 2023

Nuovo calendario di spettacoli per grandi e piccini al Teatro dell'Ortica, che presenta la Mezza Stagione fino a fine 2022. In continuità con le due rassegne estive – il Festival dell'Acquedotto e quello delle Valli dello Scrivia – e una rassegna di fine estate/inizio autunno – Fuori Tutto! Saldi culturali in periferia – proseguono senza soluzione di continuità le attività del Teatro dell’Ortica, che si conferma il principale motore culturale della Val Bisagno, che sa unire spettacolo, ricerca, formazione e sociale con una proposta rivolta a tutti e pensata per ‘condividere’ con il territorio storie e saperi.

“Storie di donne, storie di uomini. Storie che hanno fatto la storia, grande e piccola. Storie di impegno. Storie di coraggio – commenta Giancarlo Mariottini, nuovo direttore artistico del Teatro dell’Ortica – Storie che è necessario ascoltare. Storie che hanno la freschezza di un vento che muove piante, foglie, semi. E il calore di un cappotto”. Anche per questa ‘mezza stagione’ si conferma l’offerta culturale targata Teatro dell’Ortica, con un doppio calendario, uno dedicato ai bambini e uno dedicato agli spettacoli ‘dei grandi’, con produzioni del Teatro dell’Ortica e grandi ospiti, che saliranno sul palco portando tutto il loro bagaglio di storie e racconti, pronti a condividerlo con il pubblico.

Si rinnova anche quest’anno ‘Spirali’, la collaborazione intrecciata con il Teatro Garage di Genova, Cattivi Maestri di Savona, Il Sipario Strappato di Arenzano e l'Associazione Baba Jaga di Finale Ligure, nata dall’idea che l’unione fa la forza: per il quarto anno consecutivo, quindi, saranno condivisi spettacolo e palcoscenici per potenziare il più possibile l'offerta culturale, che nasce dalla periferia genovese ma che sempre di più assume una valenza regionale. All’interno di questa rassegna farà il suo debutto

nazionale “Madame Kollontaj”, la nuova produzione del Teatro dell’Ortica, con Mirco Bonomi e Francesca Santamaria, per la regia di Mirco Bonomi.

Già inaugurata dallo spettacolo a tema Halloween, ‘Fiabe fuori dal Centro’, la stagione dedicata ai bambini, sarà come di consueto piena di sorprese e trasversale per tutte le età dei nostri piccoli spettatori: pensata per coinvolgere le famiglie nell’esperienza teatrale, si conferma anche quest’anno la presenza dei laboratori a tema che permetteranno di portare a casa un po’ di teatro. Da segnalare il debutto della nuova produzione Teatro dell'Ortica, “Il brutto anatroccolo” (di Elisabetta Rossi con Nicoletta Tangheri e Martina Fochesato), che sarà in scena il 12 febbraio.

E proprio all’inizio di questa nuova stagione è arrivata una bella notizia: Anna Solaro e il Teatro dell'Ortica sono stati premiati dall'Associazione Nazionale dei Critici del Teatro con l'assegnazione del Premio della Rivista Europea Catarsi Teatri delle Diversità, per il progetto #versidicura e l'impegno costante e attento nel teatro sociale. “Un impegno a far nascere fioriture, a fondare percorsi di ricerca comuni. Ne siamo profondamente onorati e grati – aggiunge Giancarlo –. Ad Anna, ai gruppi, all'impegno quotidiano che rende fecondo questo cammino”. Un cammino che non si ferma e accompagnerà tra le braccia del 2023, un anno che sarà denso di appuntamenti, a cui tutto lo staff del Teatro dell’Ortica sta già lavorando.

Calendario

Si parte sabato 5 novembre con “Io sono qui” con Chiara Migliorini, ritratto liberamente ispirato alla figura di Norma Parenti; quindi venerdì 11 novembre “Madame Kollontaj”; sabato 19 novembre “Il nome potete metterlo voi” con Alessia Magrì; sabato 26 novembre è il turno di “Funambole”. Venerdì 2 e sabato 3 dicembre va in scena “Il caso Mattei”; sabato 17 dicembre si chiude con “Prima dell'alba”.

Per la rassegna “Fiabe fuori dal centro”, si parte domencia 6 novembre con “Andiamo dal mago di Oz!”, e si prosegue con “Storie di cantastorie”, “Çedrito”, “Bottoni”, “Canto di Natale”, “Il canto dell'albero”, “Cappuccetto Rosso”, “Cuore”, “Ogni cosa a suo tempo”, “Il brutto anatroccolo”, per poi chiudere con la festa di Carnevale a febbraio 2023.

Calendario completo su www.teatrortica.it

INFO E PRENOTAZIONI

tel. 010.8380120 (Lun-Ven 10.00/16.00); email organizzazione@teatrortica.it - web www.teatrortica.it

BIGLIETTI

Intero 12.00 euro, ridotto 10.00 euro (under 14, over 65, soci COOP - una tessera 2 ingressi -, Green Card, abbonati ai teatri della rete Genova Teatro). CORSISTI ORTICA 8,00 euro ABBONAMENTO SPIRALI 3 spettacoli in 3 teatri 24.00 euro (valido solo per gli spettacoli della rassegna SPIRALI)

La Mezza Stagione è stata organizzata in collaborazione con il Municipio IV Media Val Bisagno, grazie al contributo del Comune di Genova, con il supporto della Associazione Nuovo Ciep, Iren e Coop Liguria.