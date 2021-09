Al Sipario Strappato di Arenzano si ride con Nando Timoteo

Sabato 16 ottobre alle ore 21 al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva il cabarettista Nando Timoteo, che ha preso parte al cast fisso di svariate edizioni di “Colorado”. Fernando Zimotti in arte Nando Timoteo nasce nel 1972, e nei primi anni’90, inizia la sua gavetta sui piccoli palchi dei villaggi turistici, come animatore e capo villaggio. Il pubblico gradisce subito i suoi primi personaggi e la sua disinvoltura nel coinvolgimento dell’artista.

La sua veste di cabarettista nasce e si consolida alla “Corte dei Miracoli” di Milano per tutta la stagione del 1996 e nel contempo studia alla Scuola di Teatro Acting Center diretta da Richard Gordon, insegnante all’Actor Studio. Si esibisce con successo in vari locali del Sud Italia e viene chiamato per l’ideazione e la conduzione di un programma radiofonico “Effetti collaterali, leggere le istruzioni prima dell’uso” trasmessa da Radio Jung.

Cresce la sua popolarità e da ospite di emittenti televisive locali, debutta nel 2000 come comico nel programma “Lista d’Attesa”in onda su Telenova a diffusione nazionale.

Continua ad esibirsi in locali anche al nord e partecipa a vari laboratori di Cabaret : Zelig, Colorado Café, CaffèTeatro.

È stato uno dei protagonisti, nonché autore, della sit-com “Tisana Bum Bum” andato in onda su Rai2.

Nel 2003 partecipa al Festival Nazionale del Cabaret a Torino, arriva terzo classificato e vince il Premio del Pubblico. Iniziano i riconoscimenti, tra cui il Premio Troisi sul palcoscenico dell’Arena Raffaele Viviani di San Giorgio a Cremano, il Premio Crepapelle di Cagliari, il premio Festival del Cabaret di Modena e tanti altri.

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...