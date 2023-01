Al Teatro Garage arriva il pluripremiato “’E Cammarere”

Sabato 21 gennaio 2023, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage è in programma lo spettacolo “’E Cammarere” di Ritena Teatro, scritto e diretto da Fabio Di Gesto. Il titolo fa parte della Rassegna G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali, un progetto in collaborazione con l’associazione culturale La Chascona dedicato ai nuovi scenari del teatro emergente, con giovani compagnie provenienti da ogni parte d’Italia.

Due cameriere, interpretate da Francesca Fedeli e Maria Claudia Pesapane, in un basso napoletano giocano a ricoprire il ruolo della loro padrona. Questo continuo gioco porterà le due donne a confondere la realtà con l’immaginazione. Lo spettacolo si ispira a “Le serve” di Jean Genet nell’idea drammatica, come diceva l’autore francese: “Le due serve non sono realmente serve ma rappresentano tutti coloro che sono diversi, rifiutati, reietti e relegati ai margini di una società.” Per fortificare l’idea di rifiuti della società, l’autore e regista Fabio Di Gesto dà ai personaggi il linguaggio dei vicoli di una Napoli diversa, chiassosa e plebea.

Un linguaggio potente e ritmico, composto da proverbi e detti che chiarisce allo spettatore la natura delle “cammarere”. Un napoletano non propriamente contemporaneo, ma intessuto di detti e figure retoriche che lo rendono radicato in qualcosa di antico e viscerale. La Signora de “Le serve” diventa la Padrona, un personaggio astratto, un’idea. Essa non compare mai in scena, ma è metafora di vari aspetti che la rendono la vera protagonista dello spettacolo: la lucidità delle due protagoniste, il podio, il trofeo, il limite e la follia, la sessualità. L’ambiente in cui vivono le cammarere è angusto, non c’è mai abbastanza luce per vedere le cose come sono realmente. Anche il sole fa fatica ad entrare.

“’E Cammarere” ha ricevuto numerosi consensi e riconoscimenti in tutta Italia, tra cui il Premio Intransito 2021 e quello per la Miglior Regia Premio Teatrale Nazionale Calandra 2021, confermato, insieme a quello per la Miglior Attrice, al Roma Fringe Festival 2021 e ospite nel settembre 2022 al Teatro Elfo Puccini di Milano all’interno di Hystrio Festival. I costumi e il trucco sono di Rosario Martone, la scenotecnica di Gennaro Oliviero, le luci sono curate da Giuseppina Farella e il montaggio audio da Enrico Capano.

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare online sul sito www.teatrogarage.it oppure all’ufficio del teatro (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 17 alle 20, venerdì dalle 11 alle 14. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447