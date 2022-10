Al via l'ottava stagione di Soriteatro

Soriteatro 2022/23, l’ottava stagione organizzata da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi al Teatro Comunale di Sori, in provincia di Genova, è fatta di best seller e di viaggi: qui sono in arrivo titoli di qualità e da qui si parte per il “Grand Tour” del teatro europeo. La stagione è sostenuto da Teatro Pubblico Ligure con il contributo del Comune di Sori, in

collaborazione con la Pro Loco di Sori.

Dal 27 ottobre 2022 al 18 maggio 2023 vanno in scena sette spettacoli spinti sul palco dalla passione di chi li ha scritti. Ognuno dice molto di chi lo ha concepito e ha deciso di condividerlo come si fa con un gruppo di amici. Una comunità a cui si rivolgeranno artisti, scrittori e studiosi come Vittorio Franceschi, Beppe Gambetta, Andrea Nicolini, David Riondino e Dario Vergassola, Massimo Minella, Marco Baliani, Paolo Nani, Arianna Scommegna e Giorgio Ieranò. Fra le novità che propongono ci sono anche veri e proprio classici, long seller come “Kohlhaas” di Marco Baliani e Remo Rostagno (23 febbraio), in scena dal 1989 con le mille repliche già festeggiate, o “La lettera” di Paolo Nani (9 marzo), spettacolo che ha appena compiuto 30 anni. Pietre preziose che chi ha visto non dimentica, rare come gli “Spostamenti improvvisi” di Vittorio Franceschi (27 ottobre), attore di lungo corso e meritati applausi, fresco vincitore del premio Le Maschere del Teatro Italiano, che seleziona una vera e propria summa del suo repertorio appositamente per Soriteatro, componendo una speciale biografia artistica come un “Viaggio di teatro e poesia”.

Inoltre, debutteranno tre nuove produzioni di Teatro Pubblico Ligure con la regia di Sergio Maifredi. La prima è “La traviata delle camelie. Margherita e Violetta: donne sull’orlo di una crisi respiratoria” con David Riondino e Dario Vergassola (14 dicembre), in scena con il soprano Li Beibei, Fabio Battistelli al clarinetto, Angela Tomei al violino, Riviera Lazeri al violoncello, per compiere un viaggio attraverso musica e letteratura da Dumas a Verdi. Il secondo è “Il grande racconto del labirinto” (18 maggio) che porta sulla scena una coppia inedita formata da una delle più stimate attrici italiane, Arianna Scommegna, e da un grecista come Giorgio Ieranò, docente all’Università di Trento, con cui il mondo antico riprende vita in un racconto avvincente. Saranno loro a condurre gli spettatori dentro al labirinto, portandoli sicuri all’uscita dopo avere incontrato Arianna, il Minotauro, Teseo, Pasifae, Fedra ed Europa. La terza è “Sister Blandina”, di cui si parla poco sotto.

Ma Sori non è solo un punto di arrivo, è anche un punto di partenza. Da anni Teatro Pubblico Ligure viaggia in Europa per conoscere il lavoro dei più grandi registi, da Thomas Ostermeier a Berlino ad Arianne Mnouchkine a Losanna. Un’attività che prende il nome di “Grand Tour”, nel 2022/23 realizzata in collaborazione con il Festival Narni Città Teatro diretto da Davide Sacco. La prima tappa è il 15 novembre a Parigi per vedere il nuovo spettacolo di Bartabas con il suo Théâtre Zingaro nel Fort di Aubervilliers, “Cabaret de l’exil. Irish Travellers”. Altre ne seguiranno per completare una vera e propria stagione teatrale europea.

Inoltre, Soriteatro 2022/23 conferma dal 27 ottobre gli incontri nel foyer alle 19.30, quest’anno dedicati alla letteratura ironica con “Far ridere è una cosa seria” ideati da Barbara Fiorio, scrittrice affermata, autrice di molti romanzi tra cui “Qualcosa di vero” (Feltrinelli, 2015), “Vittoria” (Feltrinelli, 2018) e “La banda degli dei” (Rizzoli, 2021 – Vincitore del Premio Selezione Bancarellino 2022). Parlerà di Mark Twain, Christopher Moore, Fredrick Backman, Tonino Benacquista e Terry Pratchett. Inoltre, arriva alla quarta edizione “Teatralità dell’arte”, progetto di Massimo Minella e Sergio Maifredi, quest’anno dedicato a “La città cancellata, la città mai nata, la città del futuro”, in programma tra febbraio e maggio 2023 in luoghi fuori dalle rotte abituali e con ospiti di rilievo del panorama nazionale. Minella, giornalista e scrittore, vice caporedattore di Repubblica, è anche presente nella Stagione di Soriteatro con il debutto di un nuovo racconto scritto con Daniela Suzzi, “Sister Blandina. Le avventure di una suora nel Far

West” (12 gennaio), terza nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure, che porta alla conoscenza una storia dimenticata, quella di Maria Rosa Segale. Nata a Cicagna, a 4 anni sale con la sua famiglia su un piroscafo diretto negli Stati Uniti, dove a 22 anni diventa Suor Blandina, si mette in viaggio da sola verso il West sempre al servizio delle minoranze, fra le prime a porre la questione dei nativi americani.

