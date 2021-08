La comicità di Enzo Paci ad Acqua di Ognio, frazione di Lumarzo

La brillante e inconfondibile comicità di Enzo Paci unita alle tradizioni culinarie liguri e della Val Fontanabuona, per una serata all’insegna delle risate e del buon cibo.

Il comico genovese, celebre per i suoi divertenti personaggi all’insegna del “mugugno” come l’ipercinetico Mattia Passadore, la “mamma” Marisa e la logorroica guardia giurata Renato, sarà protagonista venerdì 3 settembre 2021 al Ristorante Da Aurelio in via Ponte Lagomarsino 9, Acqua di Ognio - Lumarzo (Genova) all’interno di un’originale serata caratterizzata dal mix tra cena e spettacolo nella splendida cornice (con ampio dehor coperto al fianco di una cascata) della struttura, recentemente riammodernata (sito web www.daaurelio.it).

Lo show di Paci partirà alle 22 circa ed è compreso nel prezzo della cena, al via entro le 20, con un menù che richiamerà in tutto e per tutto la “filosofia” del ristorante: la valorizzazione dei prodotti tipici della Val Fontanabuona, in una chiave moderna e innovativa. Per maggiori dettagli, info e prenotazioni (altamente consigliate) telefonare allo 018594020.

La serata sarà anche l’occasione per inaugurare ufficialmente il nuovo corso di un locale storico qual è il Ristorante Da Aurelio. Una struttura nata negli anni Venti del Novecento nella

frazione Acqua di Ognio del Comune di Lumarzo, in Val Fontanabuona, collocata in una posizione strategica a metà strada tra Genova e Chiavari, in un luogo immerso nel verde in prossimità di una scenografica cascata. Da sempre punto di riferimento per la vallata, il locale nel 2020 è passato in gestione alla famiglia Pallavicini, che dopo aver portato a termine profondi interventi per restaurare e ammodernare i locali e gli spazi esterni ha inaugurato a inizio estate del 2021, sotto la guida di Alessandro Leotta, la nuova gestione del ristorante.

