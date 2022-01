Shōgatsu, anche a Genova si festeggia il capodanno giapponese

Indirizzo non disponibile

Il Museo d'Arte Orientale Chiossone di Genova torna a festeggiare il capodanno giapponese Sh?gatsu, quest'anno con un evento online.

Giovedì 13 gennaio 2022 alle 20,30 si terrà un laboratorio serale online per adulti con approfondimenti sulle tradizioni giapponesi legate all'inizio del nuovo anno, l'osservazione delle opere dalla collezione Chiossone legate a questa festa e momenti di gioco e condivisione per restituire ai partecipanti l'atmosfera esperienziale in genere offerta dal vivo nel museo.

Per partecipare al laboratorio online è necessario prenotarsi a questo link: https://bit.ly/3t0f5qk. I partecipanti riceveranno una mail di conferma ed il link alla piattaforma video che utilizzeremo per la videochiamata. Le prenotazioni si chiudono il 13 gennaio 2022 alle ore 17.

Se fossero ancora disponibili posti saranno accettate le prenotazioni fino a 10 minuti prima dell'evento.

Per informazioni e assistenza contattare chiossonedidattica@gmail.com o museochiossone@comune.genova.it