"La scelta": al teatro Instabile una nuova commedia per scoprire qualcosa in più su di sé

Sabato 5 marzo alle 21 e domenica 6 marzo alle 17 al Teatro Instabile di Genova debutta “La Scelta”, il nuovo spettacolo della Compagnia Paranza Factory.

Cosa succederebbe se un innocente gioco sconvolgesse nel corso di una serata le vite di un gruppo di amici? Una cena tra amici, un banale test di personalità e un susseguirsi di colpi di scena e battute pungenti: così si snoda la vicenda de “La Scelta”, commedia psicologica che tratta in maniera "leggera" temi profondi e attacca l'ipocrisia di un certo tipo di borghesia in modo ironico e divertente. Diretta da Valentina Roncallo, (regista di “Eva contro Eva” spettacolo premiato al Concorso Carlo Dapporto 2019) e interpretata da: Martina Beccaro, Roberto Dal Ben, Chiara Gnecco e Christian Palo.

Paranza Factory è un’associazione di promozione sociale nata dal desiderio di condividere la passione per il teatro e dalla volontà di tornare a praticarlo. Raduna artisti con un’esperienza quasi ventennale nel campo teatrale, non tanto per la veneranda età dei suoi componenti quanto perché si sono avvicinati a questo mondo da adolescenti e da allora non se ne sono mai allontanati.

Per accedere all'evento, è necessario possedere il Green Pass rafforzato (ottenuto da vaccinazione o guarigione) e mascherina Ffp2. Biglietto 12 euro, ridotto over 70 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 349/8406553 – paranzafactory@gmail.com

Photo credits: Federica Sofia