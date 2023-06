Arriva Santa Sangre, il festival di street art, beat boxing e rigenerazione urbana

Il mare, elemento caratterizzante della città di Genova e filo conduttore della programmazione culturale per questo 2023, sarà il tema di Santa Sangre, il festival di street art, beat boxing e attacco urbano organizzato dal Comune di Genova, che si svolgerà il 24 e il 25 giugno nei Giardini Govi e nel Village di Ocean Race.

L’evento, alla sua prima edizione, è stato curato dal cultural manager Maurizio Gregorini in partnership con Iren e prevede diversi momenti che spaziano dalla decorazione dei Giardini a tema marino da parte di 10 artisti italiani, a una serie di iniziative collaterali che vedono impegnati dj, rapper, danzatori hip hop, skater, a una beat box battle con giuria internazionale sul palco del Village di Ocean race, in collaborazione con Italian Beat box family, oltre a un grande evento di rigenerazione urbana, Iren Loves Energy, che coinvolgerà la cittadinanza con una serie di laboratori e interventi sui Giardini Govi.

«Saranno due giorni di festa e di allegria, in occasione di The Grand Finale di Ocean Race, ma anche un momento educazione alla sostenibilità, al rispetto per l’ambiente e alla cittadinanza attiva – commenta l’assessore al Marketing territoriale Francesca Corso –. Il protagonista assoluto sarà il mare, tema ispiratore del lavoro degli street artist che impreziosiranno i Giardini Govi con le loro coloratissime opere, e cornice ideale della beat box battle nel Village di Ocean Race».

La Beat Box Battle

Si inizia il 24 giugno sul palco del Village di Ocean Race dove, dalle 19 alle 22 otto beat boxers provenienti da tutta Italia, selezionati fra centinaia tramite un challenge video nazionale, si affronteranno in una sfida musical-vocale. A decretare il vincitore sarà una giuria internazionale composta dai beat boxers più famosi tra i quali Colaps, il campione del mondo in carica che, insieme ad altre star europee del beat box, proporrà performance site specific. In collaborazione con Italian Beat Box Family.

L’Attacco Urbano

Per tutta la giornata del 25 giugno, 10 street artist - Cheone, Web 3, Tackle, Rom one, Lord Nelson Morgan, Shen Two, Gebbia, Franky, Mering & Davide, Collettivo Truly design - trasformeranno i Giardini Govi in un’opera d’arte a cielo aperto ispirata al mare. Parallelamente, avrà luogo Iren Loves Energy, realizzato in partnership con Iren, un evento sul rispetto ambientale che coinvolgerà i cittadini in un’attività di rigenerazione urbana e sarà declinato attraverso laboratori d’arte con rifiuti di recupero, pitturazione delle panchine, pulizia e riordino delle aiuole, ma anche esibizioni di ginnastica e danza all’aperto.