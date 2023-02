Santa Messa Zeneize preceduta da intrattenimento musicale e rinfresco

Giovedì 9 febbraio 2023 alle ore 18, nella Chiesa dei Santi Andrea e Ambrogio in via Bellini 1 a Cornigliano, sarà celebrata una «Santa Messa Zeneize», officiata da frate Vittorio Casalino. La Santa Messa sarà preceduta da un intrattenimento musicale di Mike FC e dei Canterini della Valverde, che proporranno brani in lingua genovese a partire dalle ore 17. Saranno presenti: Franco Bampi presidente della Compagna, Giorgio Oddone console della Compagna e Guido Pallotti insegnante di «zeneize».

Alla fine della celebrazione religiosa, nei locali della Parrocchia sarà offerto un rinfresco; Mike FC e i Canterini della Valverde proseguiranno col loro interessante repertorio. Questo particolare evento, promosso dalla Pro Loco di Cornigliano, si riallaccia alla giornata nazionale dei dialetti e delle tradizioni locali. Un particolare ringraziamento a Don Olinto Ballarini parroco della chiesa ospitante.